تنس/الدورة الدولية ITF-CAT لفئة 14 سنة وأقل/الجدول الزوجي : تتويج الثنائي الجزائري غولي-ميغاري بالميدالية الذهبية

تونس- توج ثنائي المنتخب الوطني ''ذكور'', عبد الناصر غولي ويسين ميغاري بالميدالية الذهبية (الجدول الزوجي) للدورة الدولية ITF-CAT لفئة 14 سنة وأقل, التي اختتمت اليوم الأحد بتونس (10-13 أغسطس).

واطاح الجزائريان بالثنائي التونسي اسكندر نصايري وآنس بن يوسف بواقع مجموعتين لواحدة: 2-6, 6-4, 10-7.

في الجدول الفردي, حقق غولي أفضل نتيجة للمشاركة الجزائرية عقب تأهله للمربع الذهبي قبل أن ينهزم في الدور نصف النهائي أمام اسكندر نصايري, المصنف رقم 1 بنتيجة 4-6, 4-6.

ومن جهته, انهزم يسين ميغاري في الدور الثاني أمام التونسي سليم بن رمضان بنتيجة 5-7, 2-6.

عند الاناث, شاركت الجزائر بلاعبتين, ويتعلق الأمر ب: هدى بن عمار وليديا آرزقي. وتعثرت بن عمار في الدور ربع النهائي أمام اللاعبة التونسية نادين حمروني, المصنفة رقم 1 بنتيجة 0-6, 1-6, بينما انهزمت آرزقي في الدور الأول أمام المصرية مايا بيبارس بنتيجة 4-6, 1-6.

وسيكون ''هذا الموعد مؤهل للبطولة الافريقية للفئة'' حسبما كشفت عنه الاتحادية الجزائرية للتنس.

وستخوض المنتخبات الوطنية دورة دولية ثانية بتونس في الفترة الممتدة من 14 إلى 17 أغسطس.

ويقود المنتخبات الوطنية بالأراضي التونسية, المدرب الجزائري خيرالدين بونيفة.