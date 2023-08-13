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بادمينتون/ دورة البرازيل الدولية : تتويج الثنائي الجزائري معمري – مدال بالميدالية الذهبية

  أدرج يـوم : الأحد, 13 أوت 2023 14:16     الفئـة : رياضــة
بادمينتون/ دورة البرازيل الدولية : تتويج الثنائي الجزائري معمري – مدال بالميدالية الذهبية

برازيليا-  توج الثنائي الجزائري كسيلة معمري و صبري مدال ,اليوم الاحد,  بالميدالية الذهبية خلال منافسات دورة البرازيل الدولية لريشة الطائرة, لزوجي الرجال , بعد تغلبه في اللقاء النهائي على نظيره البرازيلي فابريسيو فارياس و سيلفا دافي بشوطين لصفر (21-16-21-18) .

وكان معمري و مدال قد تأهلا للدور النهائي اثر تجاوزها الثنائي التشيلي ألونسو مدال و بهامونداز بنجامين, بنتيجة شوطين لصفر,جاءت تفاصيلها كالتالي (21-15-21-14) في الدور النصف النهائي.

واقصى الثنائي الجزائري في طريقهما للنهائي كل من الثنائي البرازيلي ماتيوس كاريغو و فان كانسيلوس آليسون بنتيجة شوطين لصفر (21-16 - 21-13) في الدور ثمن النهائي , و الثنائي البرازيلي إيزاك باتيلها و فواغ ماتييوس بنتيجة شوطين لصفر ايضا (21-15 - 21-15) في الدور ربع النهائي.

وكان ثنائي الزوجي المختلط  للريشة الطائرة كسيلة معمري و تنينة معمري, قد تأهل إلى الدور النهائي ايضا , بعد تغلبه في نصف النهائي على الثنائي البرازيلي فارياس فبريسيو و جاكلين ليما بنتيجة (2-0: 21-18 - 21-18).

واقصى الثنائي الجزائري في طريقهما لنهائي كل من الثنائي التشيلي آشلي مونتر و بهامونداز بنجامين بنتيجة شوطين لصفر (21-7 - 21-9) في الدور ثمن النهائي و الثنائي الأرجنتيني سنتياغو أونتيرو و إيوانا غوالدي بنتيجة شوطين لصفر ايضا (21-5 -9-3) في الدور ربع النهائي.

آخر تعديل على الأحد, 13 أوت 2023 16:22
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بادمينتون/ دورة البرازيل الدولية : تتويج الثنائي الجزائري معمري – مدال بالميدالية الذهبية
  أدرج يـوم : الأحد, 13 أوت 2023 14:16     الفئـة : رياضــة   شارك

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