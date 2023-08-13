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بادمينتون/ دورة البرازيل الدولية: الثنائي الجزائري معمري و مدال يتأهلان للدور النهائي

  أدرج يـوم : الأحد, 13 أوت 2023 11:59     الفئـة : رياضــة

برازيليا - تأهل الثنائي الجزائري كسيلة معمري و صبري مدال ، إلى الدور النهائي من منافسات دورة البرازيل الدولية لريشة الطائرة، لزوجي الرجال ، بعد تغلبهما على الزوجي التشيلي ، بنتيجة شوطين لصفر.

وتأهل معمري و مدال للدور النهائي اثر تجاوزها الثنائي التشيلي ألونسو مدال و بهامونداز بنجامين، بنتيجة شوطين لصفر،جاءت تفاصيلها كالتالي (21-15-21-14) في الدور النصف النهائي.

وأقصى الثنائي الجزائري في طريقهما للنهائي كل من الثنائي البرازيلي ماتيوس كاريغو و فان كانسيلوس آليسون بنتيجة شوطين لصفر (21-16 - 21-13) في الدور ثمن النهائي ، و الثنائي البرازيلي إيزاك باتيلها و فواغ ماتييوس بنتيجة شوطين لصفر أيضا (21-15 - 21-15) في الدور ربع النهائي.

وكان ثنائي الزوجي المختلط  للريشة الطائرة كسيلة معمري و تنينة معمري، قد تأهلا إلى الدور النهائي أيضا ، بعد تغلبهما في نصف النهائي على الثنائي البرازيلي فارياس فبريسيو و جاكلين ليما بنتيجة شوطين لصفر (21-18 - 21-18).

وأقصى الثنائي الجزائري في طريقهما لنهائي كل من الثنائي التشيلي آشلي مونتر و بهامونداز بنجامين بنتيجة شوطين لصفر (21-7 - 21-9) في الدور ثمن النهائي و الثنائي الأرجنتيني سنتياغو أونتيرو و إيوانا غوالدي بنتيجة شوطين لصفر أيضا (21-5 -9-3) في الدور ربع النهائي.

 

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بادمينتون/ دورة البرازيل الدولية: الثنائي الجزائري معمري و مدال يتأهلان للدور النهائي
  أدرج يـوم : الأحد, 13 أوت 2023 11:59     الفئـة : رياضــة   شارك

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