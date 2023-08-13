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الجمعية الانتخابية ل"الفاف": تمديد آجال تقديم ملفات الترشح إلى 27 أغسطس الجاري 

  أدرج يـوم : الأحد, 13 أوت 2023 10:57     الفئـة : رياضــة
الجمعية الانتخابية ل&quot;الفاف&quot;: تمديد آجال تقديم ملفات الترشح إلى 27 أغسطس الجاري 

الجزائر -  تم تمديد أجل لتقديم ملفات الترشح لرئاسة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) الذي كان مقرر سابقا لمساء اليوم الأحد 13 أغسطس، الى تاريخ 27 أغسطس 2023 على الساعة ال00ر16سا، حسب ما افادت به الاتحادية الجزائرية للعبة عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت.

وأوضح بيان الهيئة الفيدرالية انه : "بعد التشاور مع لجنة الترشيحات على مستوى الاتحادية برئاسة علي مالك، ومن اجل تمكين الأشخاص الراغبين في الترشح لإيداع ملفات الترشح، يعلم الأمين العام للاتحادية منير دبيشي أن آخر أجل لتقديم ملفات الترشح قد مدد لغاية يوم الأحد 27 أغسطس الجاري حتى الساعة الرابعة بعد الزوال (00ر16سا) ".

وأضاف بيان الفاف انه :" تبعا لهذا التغيير فان الرزنامة الجديدة لانتخابات رئاسة الفاف ستؤجل وسيتم الإعلان عنها رسميا في الأيام القليلة المقبلة" .

وكان رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، جهيد زفيزف، الذي انتخب يوم 7 يوليو 2022، رئيسا للفاف خلفا لشرف الدين عمارة، قد أعلن يوم 16 يوليو الماضي عن استقالته من منصبه، في فيديو بثه الموقع الرسمي للفيدرالية، بعد فشله في كسب العضوية في انتخابات المكتب التنفيذي للكاف المنعقدة يوم 13 يوليو بأبيدجان (كوت ديفوار).

وبعد هذه الاستقالة، تم حينها تكليف الأمين العام للاتحادية، منير دبيشي، لتسيير شؤون الاتحادية إلى غاية انعقاد الجمعية العامة الانتخابية.

آخر تعديل على الأحد, 13 أوت 2023 16:23
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الجمعية الانتخابية ل"الفاف": تمديد آجال تقديم ملفات الترشح إلى 27 أغسطس الجاري 
  أدرج يـوم : الأحد, 13 أوت 2023 10:57     الفئـة : رياضــة   شارك

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