دراجات/مونديال-2023: نسرين هويلي الممثلة الجزائرية الوحيدة في السباق

و حسب نفس المصدر, ستشارك في السباق الذي طوله 1ر154 كلم, 210 متسابقة من جنسيات مختلفة.

و تتواجد الجزائر في "المونديال العالمي الممتاز'' ب 15 دراجا : 13 في المسابقات على الطريق و 2 في مسابقات المضمار.

بالإضافة إلى نسرين هويلي, وجهت المديرية الفنية الوطنية إلى حمزة عماري,عبد الكريم فركوس, أيوب فركوس (أقل من 23 سنة - رجال), و يسين حمزة و يوسف رقيقي (نخبة - رجال), رياض بختي, بشير شنافي, منير العلوي, نصرالله السمياني, أنس رياحي و جواد نهاري (أواسط - ذكور).

كما استدعيت الشابة ملاك مشاب (أواسط - إناث) بينما سيشارك يسين شعلال و لطفي تشامباز في سباقات المضمار.