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دراجات/مونديال-2023: نسرين هويلي الممثلة الجزائرية الوحيدة في السباق

  أدرج يـوم : السبت, 12 أوت 2023 16:41     الفئـة : رياضــة
دراجات/مونديال-2023: نسرين هويلي الممثلة الجزائرية الوحيدة في السباق

غلاسكو (اسكتلندا) - ستكون الدراجة نسرين هويلي، الممثلة الجزائرية الوحيدة في السباق على الطريق الخاص بالسيدات، المبرمج يوم غد الأحد في منتصف النهار، في منافسة بطولة العالم-2023 للدراجات الجارية بغلاسكو (اسكتلندا) حسب قائمة المتسابقات التي كشف عنها المنظمون يوم السبت.

و حسب نفس المصدر, ستشارك في السباق الذي طوله 1ر154 كلم, 210 متسابقة من جنسيات مختلفة.

و تتواجد الجزائر في "المونديال العالمي الممتاز'' ب 15 دراجا : 13 في المسابقات على الطريق و 2 في مسابقات المضمار.

بالإضافة إلى نسرين هويلي, وجهت المديرية الفنية الوطنية إلى حمزة عماري,عبد الكريم فركوس, أيوب فركوس (أقل من 23 سنة - رجال), و يسين حمزة و يوسف رقيقي (نخبة - رجال), رياض بختي, بشير شنافي, منير العلوي, نصرالله السمياني, أنس رياحي و جواد نهاري (أواسط - ذكور).

كما استدعيت الشابة ملاك مشاب (أواسط - إناث) بينما سيشارك يسين شعلال و لطفي تشامباز في سباقات المضمار.

و يقوم بالتأطير الفني للمنتخب الجزائري كل من مدير الفرق الوطنية,عبد السلام دحمان بمساعدة المعالج السيد معاد بتيرة والميكانيكي السيد طارق بوضياف, بينما سيقود الوفد رئيس الاتحادية الجزائرية للدراجات خير الدين برباري.

آخر تعديل على السبت, 12 أوت 2023 17:03
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دراجات/مونديال-2023: نسرين هويلي الممثلة الجزائرية الوحيدة في السباق
  أدرج يـوم : السبت, 12 أوت 2023 16:41     الفئـة : رياضــة   شارك

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