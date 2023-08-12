الجمعية العامة الانتخابية للفاف: تحديد يوم غد الأحد، آخر أجل لتقديم ملفات الترشيح

الجزائر - ذكرت اللجنة الانتخابية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)، يوم السبت، بأن آخر أجل لتقديم ملفات الترشيح لانتخاب الرئيس الجديد للهيئة الكروية، و التي ستجري جمعيتها العامة الانتخابية يوم 4 سبتمبر المقبل على الساعة 00ر10، لانتخاب الرئيس الجديد للهيئة الكروية، قد حدد يوم غد الأحد 13 أغسطس 2023 على الساعة 00ر16 زوالا، حسبما أعلنت عنه الهيئة الفيديرالية في بيان لها على موقعها الرسمي.