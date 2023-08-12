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الجمعية العامة الانتخابية للفاف: تحديد يوم غد الأحد، آخر أجل لتقديم ملفات الترشيح

  أدرج يـوم : السبت, 12 أوت 2023 16:20     الفئـة : رياضــة
الجمعية العامة الانتخابية للفاف: تحديد يوم غد الأحد، آخر أجل لتقديم ملفات الترشيح

الجزائر - ذكرت اللجنة الانتخابية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)، يوم السبت، بأن آخر أجل لتقديم ملفات الترشيح لانتخاب الرئيس الجديد للهيئة الكروية، و التي ستجري جمعيتها العامة الانتخابية يوم 4 سبتمبر المقبل على الساعة 00ر10، لانتخاب الرئيس الجديد للهيئة الكروية، قد حدد يوم غد الأحد 13 أغسطس 2023 على الساعة 00ر16 زوالا، حسبما أعلنت عنه الهيئة الفيديرالية في بيان لها على موقعها الرسمي.

و يوضح نفس المصدر "ان بعد هذا التاريخ, سوف لن يقبل أي ملف. من جهة أخرى, و تفاديا للتداخل خلال استقبال الملفات, يطلب من المترشحين تحديد موعد بواسطة (الهاتف) ليتم استقباله في توقيت يناسب الجميع".

و كان رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف), جهيد زفيزف, الذي انتخب يوم 7 يوليو 2022, رئيسا للفاف خلفا لشرف الدين عمارة, قد أعلن يوم 16 يوليو الماضي عن استقالته من منصبه, في فيديو بثه الموقع الرسمي للفيدرالية, بعد فشله في كسب العضوية في انتخابات المكتب التنفيذي للكاف المنعقدة يوم 13 يوليو بأبيدجان (كوت ديفوار).

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و تم تكليف الامين العام للاتحادية, منير دبيشي, لتسيير شئون الاتحادية إلى غاية انعقاد الجمعية العامة الانتخابية.

و تتداول حاليا ثلاثة أسماء كمترشحين لرئاسة الفاف و يتعلق الأمر بعضو مجلس إدارة وفاق سطيف, ولدي سادي, و رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم, عبد الكريم مدوار و الرئيس السابق و مدرب نصر حسين داي, مزيان إيغيل.

 

تواريخ العملية الانتخابية :

 

- دراسة الملفات من طرف لجنة الترشيحات يومي 14و 15 أغسطس- نشر قائمة المترشحين يوم 15 اغسطس

- إيداع ملفات الطعون يومي 16 و 17 أغسطس حتى (00ر16)

- دراسة الطعون : يومي 19 و 20 اغسطس

- نشر القوائم النهائية للمترشحين المقبولين يوم 20 أغسطس

- إجراء الجمعية العامة الانتخابية يوم 4 سبتمبر 2023 على 00ر10.

آخر تعديل على السبت, 12 أوت 2023 16:34
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الجمعية العامة الانتخابية للفاف: تحديد يوم غد الأحد، آخر أجل لتقديم ملفات الترشيح
  أدرج يـوم : السبت, 12 أوت 2023 16:20     الفئـة : رياضــة   شارك

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