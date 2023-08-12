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تنس/الدورة الدولية لفئة أقل من 14 سنة: الجزائري غولي يتأهل للمربع الذهبي

  أدرج يـوم : السبت, 12 أوت 2023 10:55     الفئـة : رياضــة
تنس/الدورة الدولية لفئة أقل من 14 سنة: الجزائري غولي يتأهل للمربع الذهبي

تونس - تأهل لاعب المنتخب الوطني للتنس لفئة أقل من 14 سنة ''ذكور'', عبد الناصر غولي, اليوم الجمعة, للدور نصف النهائي للدورة الدولية لذات الفئة الجارية بتونس (10-13 أغسطس), عقب فوزه في ربع النهائي أمام التونسي سليم بن رمضان بواقع مجموعتين لواحدة (2-1).

وتأخر غولي في المجموعة الأولى 1-6, قبل أن يعدل الكفة في المجموعة الثانية 6-0. وخلال النقاط الحاسمة, تمكن الجزائري من ضمان الفوز 10-8.

وفي الدور نصف النهائي المقرر إجراؤه يوم غد السبت, يلاقي غولي, اللاعب التونسي اسكندر نصايري, المصنف رقم 1 في الجدول النهائي.

بالمقابل, انهزمت هدى بن عمار في الدور ربع النهائي أمام المصنفة رقم واحد, التونسية نادين حمروني بنتيجة 0-6, 1-6.

وبدوره, أقصي ياسين ميغاري في الدور الثاني أمام منافسه التونسي سليم بن رمضان (5-7, 2-6). أما الجزائرية الأخرى, ليديا أرزقي فانهزمت في الدور الأول أمام المصرية مايا بيبارس (4-6, 1-6).

وسيكون موعد تونس مؤهل للبطولة الإفريقية لذات الفئة, حسبما كشفت عنه الاتحادية الجزائرية للتنس. وستخوض المنتخبات الوطنية دورة دولية ثانية بتونس في الفترة الممتدة من 14 إلى 17 أغسطس.

ويقود المنتخبات الوطنية بالأراضي التونسية, المدرب الجزائري خيرالدين بونيفة.

آخر تعديل على السبت, 12 أوت 2023 12:00
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تنس/الدورة الدولية لفئة أقل من 14 سنة: الجزائري غولي يتأهل للمربع الذهبي
  أدرج يـوم : السبت, 12 أوت 2023 10:55     الفئـة : رياضــة   شارك

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