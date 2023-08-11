بطولة العالم 2023 لألعاب القوى ببودابست (المجر): مشاركة 2187 عداء من بينهم عشرة جزائريين 

الجزائر - كشف الاتحاد الدولي لألعاب القوى في موقعه الرسمي عن القائمة النهائية للعدائين المشاركين في بطولة العالم لألعاب القوى-2023 المقررة من 19 إلى 27 أغسطس ببودابست (المجر)، والذي يقدر عددهم بـ2.187 رياضي من 202 بلدا (1.106 لدى الرجال و1.014 لدى السيدات) من بينهم 10 جزائريين.

ويضيف الاتحاد الدولي للعبة، "أن القائمة تضم 38 من بين 44 بطلا توجوا العام الماضي في أوجين (الولايات المتحدة الأمريكية) في المسابقات الفردية وفريق يضم ستة لاجئين".

في هذا الموعد العالمي ببودابيست، ستكون الجزائر ممثلة بعشرة عدائين (9 لدى الرجال و رياضية واحدة) وهم : سليمان مولة، جمال سجاتي (نائب بطل العالم) و قواند محمد علي في سباق 800 متر، يضاف إليهم سليم كدار (1.500 م)، امين بوعناني ( 110متر حواجز) و لهولو عبد المالك (400 متر حواجز)، وتريكي محمد طاهر ياسر (الوثب الثلاثي)، وهشام بوحانون (الوثب العالي) والعربي بورعدة (العشاري) وأمينة بتيش (المراطون).

وستكون كينيا البد الإفريقي الأكثر تمثيلا بـ49 عداء، متبوعة بإثيوبيا (42) و جنوب إفريقيا (36)، بينما يضم تعداد الولايات المتحدة الأمريكية العدد الأكبر بـ164 رياضي.

وتنعقد آمال الجزائر في مونديال-2023 على عدائي المسافات نصف الطويلة، جمال سجاتي وسليمان مولة و أيضا على ياسر محمد الطاهر تريكي في الوثب الثلاثي، صاحب إنجاز 32ر17 متر.

فمنذ مشاركتها الأولى في مونديال ألعاب القوى بهلسنكي (فنلندا) عام 1983، يتضمن سجل الجزائر 11 ميدالية منها 6 ذهبيات، فضيتان و 3 برونزيات).