دراجات/مونديال-2023 على الطريق/سباق (أقل من 23 سنة/رجال): مشاركة ثلاثة دراجين جزائريين

غلاسكو (اسكتلندا) - سيكون 177 دراجا من مختلف الجنسيات من بينهم ثلاثة جزائريين على خط السباق على الطريق لصنف (أقل من 23 سنة/رجال) المبرمج صباح يوم غد السبت، في منافسة بطولة العالم-2023 للدراجات.

ويتعلق الأمر بحمزة عماري، أيوب فركوس و عبد الكريم فركوس الذين سيشاركون في هذا السباق على طول 4ر168 كلم، و الذي ستعطى إشارة انطلاقه على الساعة 30ر11.

وشاركت الجزائر في "المونديال العالمي الممتاز'' ب 15 دراجا : 13 في المسابقات على الطريق و 2 في مسابقات المضمار.

بالإضافة إلى حمزة عماري،عبد الكريم فركوس، أيوب فركوس (أقل من 23 سنة - رجال)، يضاف إليهم 12 دراجا وهم: ياسين حمزة و يوسف رقيقي (نخبة - رجال)، رياض بختي، بشير شنافي، منير العلوي، نصرالله السمياني، أنس رياحي و جواد نهاري (أواسط - ذكور).

لدى الإناث، استدعت المديرية الفنية الوطنية رياضيتين فقط و هما ملاك مشاب (أوسط - إناث) و نسرين حويلي (أقل من 23 سنة - إناث)، بينما سيشارك يسين شعلال و لطفي تشامباز في سباقات المضمار.

ويقوم بالتأطير الفني للمنتخب الجزائري كل من مدير الفرق الوطنية،عبد السلام دحمان بمساعدة المعالج السيد معاد بتيرة والميكانيكي السيد طارق بوضياف، بينما سيقود الوفد رئيس الاتحادية الجزائرية للدراجات خير الدين برباري.