تنس/الدورة الدولية لفئة أقل من 14 سنة: تأهل الجزائريان غولي وبن عمار إلى ربع النهائي

تونس - حسم لاعبا المنتخبات الوطنية للتنس لفئة أقل من 14 سنة، عبد الناصر غولي وهدى بن عمار، اليوم الجمعة، تذكرة الدور ربع النهائي للدورة الدولية لفئة أقل من 14 سنة، الجارية بتونس (10-13 أغسطس).

وأطاح غولي بمنافسه التونسي، يوسف لباسي بواقع 6-1، 6-0، في الوقت الذي تأهلت فيه بن عمار على حساب التونسية ياسمين زغال (6-3، 6-4).

من جهته، أقصي ياسين ميغاري في الدور الثاني أمام منافسه التونسي سليم بن رمضان (5-7، 2-6). أما الجزائرية الأخرى، ليديا أرزقي فانهزمت في الدور الأول أمام المصرية مايا بيبارس (4-6، 1-6).

وسيكون موعد تونس مؤهل للبطولة الإفريقية لذات الفئة، حسبما كشفت عنه الاتحادية الجزائرية للتنس. وستخوض المنتخبات الوطنية دورة دولية ثانية بتونس في الفترة الممتدة من 14 إلى 17 أغسطس.

ويقود المنتخبات الوطنية بالأراضي التونسية، المدرب الجزائري خير الدين بونيفة.