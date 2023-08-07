ملاكمة/ بطولة إفريقيا للنخبة: المنتخب الوطني ينهي المنافسة في المركز الثالث

ياوندي - أنهى المنتخب الوطني الجزائري للملاكمة منافسات البطولة الإفريقية للنخبة (رجال وسيدات) الجارية بياوندي (الكاميرون)،التي أسدل عليها الستار مساء أمس السبت، وفي رصيده سبع ميداليات: (4 ذهبيات وفضيتان و برونزية واحدة) محتلا بذلك المركز الثالث في الترتيب العام لمنافسة سجلت مشاركة 206 ملاكم منهم 64 ملاكمة، يمثلون 26 بلدا من بينها الجزائر الممثلة ب13 ملاكما منهم (6 اناث).

وقد تألقت الملاكمات بشكل لافت بحصولهن على ثلاث ميداليات ذهبية عن طريق بوعلام روميساء (50 كلغ) الفائزة على المغربية رباب شدار (5-0) و خليف حجيلة (60 كلغ) التي تغلبت على الكونغولية مبالايي مرفاي (5-0) و اشراق شايب (63 كلغ) التي فازت على الأوغندية ناموتيبي إيرينا بتوقيف من الحكم في الجولة الثانية.

أما الفضيتان فكانتا من نصيب الملاكمتين منصوري فتيحة (48 كلغ) و فاطمة الزهراء حجالة (54 كلغ).

بالنسبة للملاكمين الجزائريين الحاضرين بسبعة عناصر فقد عادوا إلى أرض الوطن بميدالية ذهبية واحدة تحصل عليها يوغرطة آيت البقة (63.5 كلغ) الذي تغلب على الموريسي كولان لويس ريشارمنو (5-0) محتفظا بذاك على لقبه القاري، وميدالية برونزية واحدة من نصيب مراد قاضي (أكثر من 92 كلغ) بعد انهزامه في الدور نصف النهائي أمام آنياس كيدي إيفانس من السيشال (0-5).

وحسب مراد مزيان المدير الفني الوطني الحاضر في ياوندي، فإن "نتائج الوفد الرياضي الجزائري تعتبر مقبولة بالنظر إلى عدد الملاكمين الجزائريين الحاضرين في العاصمة الكاميرونية، بالإضافة إلى اعتبارات أخرى التي حرمت الجزائر من حصاد أوفر".

ويقول المدير الفني: " بخصوص التكهنات لنيل ميداليات المعدن النفيس، قد بلغنا الهدف المسطر، حيث تكهنا بنيل 3 ذهبيات، فحصلنا على 4، و كان بالإمكان أن يكون الحصاد أوفر لولا التحكيم الذي حرمنا من 3 ميداليات ذهبية محققة على الأقل"، مضيفا بأن الجزائر شاركت في موعد الكاميرون ب ب13 ملاكما من أصل 25 ممكن من بينهم (6 ملاكمات).

ويواصل مزيان ليقول: " من حيث الإحصائيات، فإن نسبة 52 بالمئة من ملاكمينا حصلوا على ميدالية، بالإضافة إلى المركز الثالث في الترتيب العام حسب الفرق من أصل 26 بلدا مشاركا. لقد تجاوزنا منتخبات حاضرة بتعداد أوفر على غرار البلد المنظم، الكاميرون الذي جاء رابعا ب 22 ملاكما، والموزمبيق خامسا ب 20 عنصرا".

فخلال البطولة الإفريقية الأخيرة التي جرت من 12 إلى 17 سبتمبر 2022 بمابوتو (الموزمبيق) شاركت الجزائر ب 20 ملاكما (12 رجال - 8 سيدات) من أصل 211 منهم (64 ملاكمة) من 20 بلدا، وتوجت الجزائر فيها على 15 ميدالية (4 ذ و 5 ف و 6 ب).

ولو أن المدير الفني الوطني لاتحادية الملاكمة، يعترف بأنه خلال موعد ياوندي، على غرار الموعد الأخير لبطولة النخبة الإفريقية بمابوتو، بأن الملاكمات كن محظوظات في نيل أكبر عدد من الميداليات، لكن هذا لا يمنع القول بأن الموعد الكاميروني " كان مفيدا على كل المستويات واختبارا جيدا لكل الرياضيين قبل الدورة التأهيلية الافريقية لأولمبياد باريس-2024".

وختم مراد مزيان يقول: " كان المستوى الفني لبطولة إفريقيا للنخبة جيدا بياوندي، حيث أن كل البلدان المشاركة التي تملك تقاليد في الملاكمة، كانت حاضرة. و الشيء المؤكد بأنه مستقبلا، ستكون الميدالية المحصل عليها مهما كان لونها صعبة المنال".

وفيما يلي قائمة الملاكمين المتوجين:

ميدالية ذهبية (4):

- 50 كلغ: رميسة بوعلام

- 60 كلغ: خليف حجيلة

- 63 كلغ: إشراق شايب

-5ر63 كلغ: يوغرطة أيت بقة

ميدالية فضية (2):

- 48 كلغ: فتيحة منصوري

- 54 كلغ: فاطمة الزهراء عبد القادر

ميدالية برونزية (1):

- 92 كلغ: مراد قاضي.