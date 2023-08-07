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كرة اليد / كأس العالم-2023 لأقل من 19 سنة /كأس الرئيس: فوز الجزائر أمام زيلندا الجديدة (39-14)

  أدرج يـوم : الإثنين, 07 أوت 2023 15:35     الفئـة : رياضــة

فرازدين (كرواتيا) - فاز المنتخب الجزائري لكرة اليد لأقل من 19 سنة (ذكور) أمام نظيره من زيلندا الجديدة بنتيجة 39-14 (الشوط الأول: 22-4)، اليوم الاثنين، لحساب اليوم الأول لكأس الرئيس في منافسة كأس العالم لهذه الفئة العمرية الجارية بكرواتيا (2-13 أغسطس). 

ويعتبر هذا الفوز الثاني للمنتخب الوطني في هذا الموعد العالمي بعد فوزه أمام رواندا (33-27) خلال الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول.

وفشل السباعي الجزائري في التأهل للدور الرئيسي بعد تسجيله لهزيمتين على التوالي. الأولى في اللقاء الافتتاحي أمام نظيره الكرواتي (البلد المنظم) بنتيجة (19-42) ثم أمام البرتغال (19-41).

أما يوم غد الثلاثاء (30ر14)، فستتبارى التشكيلة الوطنية مع المغرب لحساب الجولة الثانية لكأس الرئيس.

وتم توزيع المنتخبات المشاركة على ثماني مجموعات تضم كل مجموعة منها أربعة منتخبات. ويتأهل الاول والثاني لكل مجموعة إلى الدور الرئيسي، فيما تلعب المنتخبات المحتلة للمراكز الثالثة والرابعة منافسة كأس الرئيس.

وتعرف الطبعة العاشرة لمونديال فئة أقل من 19 سنة ولأول مرة مشاركة 32 منتخبا، والتي تحتضنها لأول مرة كرواتيا بزيادة 8 منتخبات مقارنة بالنسخة الأخيرة حيث سجلا المنافسة عودتها للنشاط من 2019، بعد توقفها عام 2021 بسبب جائحة كوفيد-19.

وسجلت ستة منتخبات مشاركتها الأولى في هذا الموعد العالمي. ويتعلق الأمر بمنتخبي بورندي، جمهورية التشيك، جزر الفيروي، مونتينيغرو، رواندا والولايات المتحدة الأمريكية.

للتذكير، تجرى منافسات مونديال هذه الفئة العمرية (ذكور) بمدن فارازدين، كوبريفنيكا، أوباتيجا و ريجيكت، فيما يجري الدور الرئيسي ببفارازدين.

 

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كرة اليد / كأس العالم-2023 لأقل من 19 سنة /كأس الرئيس: فوز الجزائر أمام زيلندا الجديدة (39-14)
  أدرج يـوم : الإثنين, 07 أوت 2023 15:35     الفئـة : رياضــة   شارك

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