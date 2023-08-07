تنس/ كاس ديفيس 2023: الجزائر ممثلة بأربعة لاعبين بجنوب إفريقيا

الجزائر - سيشارك المنتخب الوطني الجزائري (أكابر ذكور) للتنس، في منافسة كاس ديفيس 2023 (المجموعة 3/ منطقة افريقيا)،المقررة بمدينة بريتوريا (جنوب إفريقيا) من 9 إلى 19 أغسطس الجاري بأربعة لاعبين، حسب ما علمته "واج" لدى الاتحادية الجزائرية للعبة .

هذا الرباعي الذي تنقل مساء أمس الأحد إلى جنوب إفريقيا، يتكون من سمير حمزة رقيق و توفيق سحاتلي و مهدي محمد العربي حمر العين و سليمان كيشو، بقيادة نور الدين ملاح، في سفرية يترأسها نائب رئيس الهيئة الفدرالية السيد حسين شغيب.

وبالإضافة إلى منتخب جنوب إفريقيا (البلد المضيف)، سينشط هذا الموعد التنافسي القاري من قبل منتخبات سبع دول افريقية هي على التوالي : الجزائر ، البنين، ناميبيا، السنغال، الطوغو، كوت ديفوار، زيمبابوي.

وسيتعرف المشاركون في هذه البطولة على منافسيهم عقب عملية القرعة التي ستسحب عشية انطلاق المنافسة، علما انه وفق قانون المنافسة الذي أعلن عنه المنظمون، فان المنتخبات المشاركة ستوزع على مجموعتين من أربع منتخبات لكل مجموعة، على أن يتأهل متصدرا المجموعتين مباشرة إلى الدورة من اجل اللقب "بلاي أوف" الخاصة بالمجموعة الثانية لمنطقة (أوروبا-إفريقيا) المقررة لعام 2024، فيما سيلعب صاحبا المركز الثاني مقابلة ترتيبية تحدد هوية المنتخب الثالث الذي يمثل إفريقيا في الدورة من اجل اللقب.

ووفق نظام المنافسة، فإن منتخبين اثنين سينزلان إلى المجموعة الرابعة (منطقة إفريقيا) عقب المقابلات الترتيبية.

وتجدر الإشارة، أن المنتخب الوطني الجزائري كان قد اكتفى بالمركز الخامس في الدورة السابقة التي جرت في الفترة الممتدة من 10 إلى 13 أغسطس الماضي بنادي التنس بباش جراح الجزائر، وذلك 19 سنة بعد آخر دورة كانت قد نظمت بميادين التنس بسيدي فرج.