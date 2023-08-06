كرة القدم: انتقال ملكية وفاق سطيف رسميا لمجمع سونلغاز

سطيف - أصبح نادي الوفاق الرياضي السطايفي ينتمي لمجمع سونلغاز بعد أن تم اليوم الأحد و بصفة رسمية نقل ملكية الفريق لهذا المجمع العمومي خلال لقاء نظم بمقر ولاية سطيف بحضور الوالي محمد أمين درامشي والرئيس المدير العام لذات المجمع، مراد عجال.

وخلال هذا اللقاء الذي حضرته السلطات المحلية المدنية و العسكرية و أعضاء بالمجلس الشعبي الوطني وفريق إدارة النادي السابق و ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، وصف رئيس الجهاز التنفيذي المحلي، ترسيم عملية نقل الملكية ب"المرحلة التاريخية" في مسيرة النادي الرائد للهضاب العليا.

وبعد أن عبر عن امتنانه لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون على قراره لفائدة الوفاق الرياضي السطايفي، أبرز السيد درامشي بأن الوصول إلى المرحلة النهائية من عملية تحويل الملكية هو " ثمرة مجهود كبير استغرق عدة أشهر".

كما أبدى في ذات السياق رغبته الشديدة في رؤية الفريق السطايفي "صاحب ال27 لقبا" يستعيد مجده ويجدد العهد مع حصد الألقاب وطنيا و قاريا لافتا إلى أن "حقبة جديدة" تفتح الآن أمام النادي.

وشكر الوالي المسيرين السابقين للنادي نظير المجهودات التي بذلوها علاوة على الأنصار لتعلقهم الوثيق بفريقهم مع تقديم عبارات تشجيع و تحفيز للطاقم الإداري الجديد.

من جانبه، أعرب الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، عن "سعادته" بهذه النهاية السعيدة لسلسة المجهودات التي كللت بنقل الملكية لاسيما و أن الحدث تم خلال أغسطس، الشهر الذي تم خلاله إنشاء الوفاق الرياضي السطايفي سنة 1958.

وأضاف بأن " الأمر يتعلق بحدث كبير بالنسبة لوفاق سطيف و أيضا لمجمع سونلغاز الذي لن يدخر أي جهد للمساهمة في إعادة هذا النادي الكبير لمكانته الحقيقية. وقدم المدير العام الجديد للشركة الرياضية ذات أسهم " الوفاق الرياضي السطايفي بلاك إيقلز"، نبيل قواسمية بالمناسبة ورقة طريق حول مختلف المشاريع و الطاقمين الإداري والتقني للنادي.

وتطرق المدير العام الجديد إلى المشاريع الكبرى على المستويين القصير والمتوسط على غرار إنجاز مركز تكوين و إعادة تأهيل فندق فرنسا سابقا الذي سيخصص لإيواء و إطعام الرياضيين بالإضافة إلى هياكل أخرى.

كما ذكر السيد قواسمية بأن الطاقم التقني الجديد للوفاق الرياضي السطايفي للموسم المقبل سيضم المدرب الرئيسي عبد القادر عمراني ومساعده مليك زرقان.