ملاكمة/بطولة افريقيا للنخبة: الجزائري يوغرطة آيت بقة (5ر63 كلغ) يتوج بالميدالية الذهبية

و في وقت سابق من اليوم, توجت الملاكمتان الجزائريتان روميساء بوعلام (50 كلغ) و حجيلة خليف (60 كلغ) بميدالية المعدن النفيس.
ففي وزن 50 كلغ, أطاحت الجزائرية روميسا بوعلام بنظيرتها المغربية شدار رباب بنتيجة 5-0, في الوقت الذي سيطرت فيه خليف حجيلة على الكونغولية مبامبا ميرفال (5-0) في وزن 60 كلغ.
ومن جهتها, اكتفت فاطمة الزهراء عبد القادر حجالة بالميدالية الفضية (54 كلغ) عقب تعثرها في النهائي أمام المغربية وداد برتال.
ويختتم الموعد القاري اليوم السبت بإجراء نهائيات منافسات الرجال.
وتجدر الاشارة, أن بطولة افريقيا بياوندي الكاميرونية (اكابر ذكور واناث), عرفت مشاركة 206 ملاكم منهم 64 ملاكمة, يمثلون 26 دولة من بينها الجزائر الممثلة ب13 ملاكما منهم (6 اناث).