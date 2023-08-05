Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ملاكمة/بطولة افريقيا للنخبة: الجزائري يوغرطة آيت بقة (5ر63 كلغ) يتوج بالميدالية الذهبية

  أدرج يـوم : السبت, 05 أوت 2023 17:23     الفئـة : رياضــة
ملاكمة/بطولة افريقيا للنخبة: الجزائري يوغرطة آيت بقة (5ر63 كلغ) يتوج بالميدالية الذهبية

ياوندي - احتفظ الملاكم الجزائري يوغرطة آيت بقة بلقبه الإفريقي لوزن (5ر63 كلغ) اليوم السبت, ضمن منافسات البطولة الافريقية للنخبة (رجال وسيدات) الجارية بياوندي (الكاميرون), بعد تغلبه على الموريسي كولان لويس ريشارنو, في نهائي النسخة 2023 للمنافسة.

و في وقت سابق من اليوم, توجت الملاكمتان الجزائريتان  روميساء بوعلام  (50 كلغ) و حجيلة خليف (60 كلغ) بميدالية المعدن النفيس.

ففي وزن 50 كلغ, أطاحت الجزائرية روميسا  بوعلام بنظيرتها المغربية شدار رباب بنتيجة 5-0, في الوقت الذي سيطرت فيه خليف حجيلة على الكونغولية مبامبا ميرفال (5-0) في وزن 60 كلغ.

ومن جهتها, اكتفت فاطمة الزهراء عبد القادر حجالة بالميدالية الفضية (54 كلغ) عقب تعثرها في النهائي أمام المغربية وداد برتال.

ويختتم الموعد القاري اليوم السبت بإجراء نهائيات منافسات الرجال.

وتجدر الاشارة, أن بطولة افريقيا بياوندي الكاميرونية (اكابر ذكور واناث), عرفت مشاركة 206 ملاكم منهم 64 ملاكمة, يمثلون 26 دولة من بينها الجزائر الممثلة ب13 ملاكما منهم (6 اناث).

آخر تعديل على السبت, 05 أوت 2023 17:48
كلـمات مفتـاحيــة :
ملاكمة/بطولة افريقيا للنخبة: الجزائري يوغرطة آيت بقة (5ر63 كلغ) يتوج بالميدالية الذهبية
  أدرج يـوم : السبت, 05 أوت 2023 17:23     الفئـة : رياضــة   شارك

آخـر الأخبــار

23.08.07

إرهابي يسلم نفسه بالقطاع العملياتي برج باجي مختار

23.08.07

تيمور الشرقية تؤيد بقوة تقرير مصير واستقلال الجمهورية الصحراوية

23.08.07

مجموعة "إيكواس" تعقد قمة في أبوجا الخميس القادم لمناقشة الوضع في النيجر

23.08.07

قالمة/فصل الصيف: مخيم الشباب بجبال ماونة فضاء للإستجمام

23.08.07

تحلية مياه البحر: إطلاق مشاريع بحثية من طرف الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم…

23.08.07

ملاكمة/ بطولة إفريقيا للنخبة: المنتخب الوطني ينهي المنافسة في المركز الثالث

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.08.01

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا للجنة العليا لمراقبة التصاريح الجمركية والعمليات التجارية

23.08.03

رئيس الجمهورية يجري حركة جزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس…

23.07.31

استثمار: عدد المشاريع المسجلة يرتفع إلى قرابة 3000 مشروع

23.08.01

تقطعات بث القنوات ذات المحتوى الجزائري على قمر "أوتلسات 7 وا" سببه التقلبات الجوية

23.08.01

النيجر: الجزائر تجدد تمسكها بالعودة إلى النظام الدستوري وتحذر من أي تدخل عسكري أجنبي

23.07.31

الفريق أول السعيد شنقريحة يقوم بزيارة رسمية إلى فدرالية روسيا