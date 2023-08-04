الرابطة الأولى موبيليس 2023-2024: الرابطة المحترفة تلتزم بالتعامل مع جميع الظروف

الجزائر - تلتزم الرابطة المحترفة لكرة القدم بالتعامل والتأقلم مع جميع الظروف التي ستواجهها فيما يتعلق بكثافة برنامج مباريات موسم 2023-2024 للرابطة الأولى ''موبيليس'' مع اجراء للعديد من المواعيد الدولية للأندية والمنتخبات.

وجاء في بيان الرابطة: ''لقد تم الانطلاق في تحضيرات الموسم المقبل والرابطة لن تدخر أي جهد من أجل السير الحسن للبطولة.

البرنامج سيكون مليء بالعديد من المواعيد الدولية للأندية والمنتخبات الوطنية ولكن الرابطة ستلتزم بالتعامل مع كل الظروف''.

ومعلوم أن المكتب التنفيذي للهيئة الكروية, قد اجتمع الخميس بمقرها, برئاسة عبد الكريم مدوار حيث تمت المصادقة على التقرير الأدبي للاجتماع الفارط المنعقد ل14 يونيو الفارط قبل أن يتطرق الأعضاء للعديد من النقاط.

وتم خلال الاجتماع بإعادة ''النظر في برنامج 2023-2024 الذي تم تسطيره تحسبا للمنافسات القارية والدولية'' آخذين بعين الاعتبار بداية المنافسات الافريقية المبرمجة في شهر أغسطس.

وحسب نفس المصدر, فإن بعض الأندية راسلت الرابطة من أجل تأجيل تطبيق العقود الجديدة للاعبين المحترفين إلى غاية فترة الانتقالات الشتوية وهذا عقب إمضاء الأسماء الجديدة بالعقود القديمة.

من جهة أخرى, أكدت الرابطة بأن دفع ملفات الانخراط سيكون قبل 31 أغسطس 2023, وسيتم تسليط عقوبة مالية 500.000 دج لمن يرسل ملفه في الفترة الممتدة من 3 إلى 10 سبتمبر تطبيقا للمادة 2 من القوانين المتعلقة بمنافسات كرة القدم المحترفة.

وكانت الرابطة مجبرة على تغيير تاريخ اختتام الموسم الماضي 2022-2023 في مناسبتين.

وكانت نهاية الموسم الفارط مقررة في نهاية شهر يونيو قبل أن يتم تأجيلها في البداية إلى 4 يوليو قبل أن تختتم في نهاية المطاف يوم 15 يوليو بعد طلب اتحاد الجزائر بتأجيل بعض المباريات بسبب مشاركتها في كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم (الكاف).

ومعلوم أن الموسم الرياضي الكروي 2023-2024 سينطلق يومي 15 و16 سبتمبر.