ملاكمة/ بطولة افريقيا للنخبة: تأهل أربعة ملاكمات جزائريات للدور النهائي

ياوندي - تأهل رباعي المنتخب الوطني الجزائري للملاكمة النسوية فتيحة منصوري، فاطمة الزهراء عبد القادر حجالة، خليف حجيلة و بوعلام روميساء، إلى الدور النهائي من البطولة الإفريقية للملاكمة رجال و سيدات، التي تجري فعالياتها بياواندي بالكاميرون.

وتأهلت الملاكمة منصوري فتيحة (وزن 48 كلغ) إلى الدور النهائي بعد فوزها على التونسية حفصي بنتيجة (4-1)، فيما عبرت بوعلام روميساء (وزن 50 كلغ) إلى ذات الدور، بعد فوزها على النايجيرية اديلوا يوزيجي بنتيجة (5-0)، و فاطمة الزهراء عبد القادر (وزن 54 كلغ) بعد فوزها على الكينية امينة مارتا فيكي بنتيجة (3-1). فيما جاء تأهل حجيلة خليف (وزن 60 كلغ) على المغربية أمين نسرين بنتيجة (5-0).

في إنتظار دخول مواطنتهم الاخرى إشراق شايب المنافسة في وزن 63 كلغ ،على غير العادة ، بعد أن قامت الملاكمة بإنقاص وزنها تمهيدا للمشاركة في التصفيات الإفريقية المؤهلة للألعاب الأولمبية .

وكان الملاكم الجزائري يوغرطة آيت بقة قد تأهل الى الدور نصف النهائي لفئة (5ر63 كلغ) ،عقب فوزه اول امس الاربعاء، على منافسه مبايا مالومبا (جمهورية الكونغو الديموقراطية) بنتيجة (5-2) في منازلة الدور ربع النهائي.

أما مشوار زميله محمد امين مزيان (فئة 51 كلغ) فتوقف في الدور ربع النهائي عقب انهزامه امام الكاميرونيموهمان ايسوهو بنتيجة (5-0).

وبالمقابل، توقف مشوار الملاكمون الستة الآخرون المشاركون في هذه البطولة الافريقية، بعد اقصائهم في ادوار مختلفة، و يتعلق الامر بكل من شمس الدين كرامو (67 كلغ) و اسلام يعيش (71 كلغ) و يونس نموشي (80 كلغ) و محمد امين مزيان (51 كلغ)، هشام معوش (57 كلغ) وشهيرة سلموني (57 كلغ).

وتجدر الاشارة، ان بطولة افريقيا بياوندي الكاميرونية (اكابر ذكور واناث)، عرفت مشاركة 206 ملاكما منهم 64 ملاكمة، يمثلون 26 دولة بما فيها الجزائر الممثلة ب13 ملاكما منهم (6 اناث) .

-- برنامج عناصر المنتخب الوطني الجزائري ليوم الجمعة :

- اشراق شايب (63 كلغ) امام الكاميرونية جانمبالا مابوكي

- مراد قاضي (اكثر من 92 كلغ) امام اغنس كيدي ايفان من السيشل

- يوغرطة آيت بقة (5ر63 كلغ) امام المغربي ندير عبد الحق.