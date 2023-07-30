كأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم : الوحدة الإماراتي - شباب بلوزداد: الشباب أمام حتمية التدارك

الجزائر- سيكون فريق شباب بلوزداد أمام حتمية التدارك بعد تعثره يوم الجمعة في خرجته الاولى في كاس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم في العربية السعودية و ذلك بمناسبة خرجته الثانية أمام الوحدة الإماراتي يوم الاثنين, بملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز بأبها (سا 00ر14 بتوقيت الجزائر) لحساب الجولة الثانية عن المجموعة الرابعة للمنافسة العربية الجارية بالمملكة العربية السعودية (27 يوليو-12 أغسطس).

فبعد انهزامه في اللحظات الاخيرة من المباراة الأولى أمام الرجاء البيضاوي (1-2), يبقى حامل اللقب للمواسم الأربع الأخيرة, مطالبا بتحقيق الفوز أمام الوحدة من أجل بعث حظوظه من جديد, في التأهل للدور ربع النهائي للمنافسة.

وأوضح المدرب الجديد للشباب, البلجيكي سفان فاندنبورك, خلال الندوة الصحفية المنعقدة يوم السبت قائلا: "لقد خسرنا المباراة الأولى, ولو أن التعادل كان أقرب للمنطق.

اليوم بقيت لنا مباراتان, و البداية بالوحدة الإماراتي, من أجل احتلال إحدى المرتبتين الأوليين, من أجل التأهل للدور القادم. أبقى متفائلا, بالنظر لما قدمه اللاعبون أمام الرجاء".

واضاف المدرب البلجيكي " نحن مرغمون على تحقيق الفوز يوم الاثنين أمام الوحدة, للإبقاء على حظوظنا في التأهل. لقد تابعنا لقاء الوحدة أمام الكويتي, و هما فريقان يلعبان بقوة كبيرة. علينا توخي الحذر و التموقع جيدا فوق ارضية الميدان من أجل فرض السيطرة على المنافس و خلق فرص التهديف. ستكون المباراة معقدة, لكننا مرغمون على تحقيق الفوز".

اما المنافس فريق الوحدة فقد سجل فوزا مقنعا على الكويت الكويتي (2-1) في مباراته الأولى, حيث يسعى لتحقيق انتصاره الثاني أمام الشباب ليضمن بذلك تأهله للربع النهائي.

وتجمع المباراة الثانية للمجموعة الرابعة بين نادي الكويت الكويتي الذي يلعب مصيره على غرار شباب بلوزداد, و الرجاء البيضاوي (سا 00ر18 بتوقيت الجزائر).

وتشهد هذه المنافسة العربية المبرمجة بثلاث مدن سعودية (الطائف وأبها والباحة) مشاركة 16 فريقا موزعين على أربع مجموعات تضم كل مجموعة أربعة أندية, حيث يتأهل ناديان عن كل مجموعة للدور ربع النهائي المقرر يومي السبت و الأحد 5 و 6 أغسطس.

ويجري الدور نصف النهائي يوم الاربعاء 9 أغسطس بأبها و الطائف بينما تلعب المباراة النهائية يوم السبت 12 أغسطس بملعب سيتم تحديده لاحقا.

و كان الاتحاد العربي لكرة القدم, قد أعلن بدايو شهر فبراير الفارط بعث منافسة جديدة تحمل تسمية كأس الملك سلمان للأندية العربية رصدت لها جائزة مالية تقدر بمبلغ 10 ملايين دولار, منها 6 ملايين دولار للمتوج بالكأس.