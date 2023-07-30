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الجيدو/البطولة الافريقية للأشبال (حسب الفرق): الجزائر تتوج بطلة افريقيا

  أدرج يـوم : الأحد, 30 جويلية 2023 14:25     الفئـة : رياضــة
الجيدو/البطولة الافريقية للأشبال (حسب الفرق): الجزائر تتوج بطلة افريقيا

أنتاناناريفو - توج المنتخب الوطني الجزائري للجيدو, بلقب البطولة الإفريقية حسب الفرق اشبال (ذكور واناث), في اللقاء النهائي الذي جمعه اليوم الاحد بنظيره المصري, بأنتاناناريفو (مدغشقر).

وكانت النخبة الوطنية للأشبال لأقل من17 سنة , قد حققت المرتبة الثانية في البطولة الافريقية , عقب المنافسات الفردية التي جرت امس السبت.

وتمكن المصارعون من خطف 15 ميدالية (5 ذهبيات, 6 فضيات و4 برونزيات) ما جعلها تنهي المنافسة خلف مصر التي توجت باللقب القاري ب15 ميدالية (8 ذهبيات, 2 فضيتان و5 برونزيات), في الوقت الذي حلت فيه أنغولا في المرتبة الثالثة برصيد 7 ميداليات (2 ذهبيتان, 5 فضيات).

وكانت الميداليات الذهبية الجزائرية من نصيب: عبد الرحيم مجاهد (- 50 كلغ), نصر الدين السعد (-66 كلغ), لازري زكرياء (+90 كلغ) عند الذكور ورشاء عيدون (-40 كلغ) وهاجر عراس (-63) لدى السيدات.

أما الميداليات الفضية فقد حققها كل من: أسامة هزيل (- 60 كلغ), رضا يونسي (-73 كلغ), عبد الرحيم حيواني (- 81 كلغ), أحمد بويعقوب (- 90 كلغ), سامية خالدي (- 52 كلغ) ولينة بن فضة (+ 78 كلغ).

بينما اكتفى بالبرونز عادل بوساهل (- 55 كلغ), ماريسا ميلابا (-44 كلغ), نورهان غزالي (-57 كلغ) وليديا كشوط (-70 كلغ).

ويأتي هذا الموعد القاري بعد منافسات الأواسط اين أنهت المنتخبات الوطنية المنافسة القارية في المرتبة الثانية برصيد: 2 ذهبيتان, 2 فضيتان و5 برونزيات خلف مصر (5 ذهب, 6 فضة, 3 برونز), بينما جاءت السنغال في المرتبة الثالثة (2 ذهبيتان و4 برونز).

آخر تعديل على الأحد, 30 جويلية 2023 14:39
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الجيدو/البطولة الافريقية للأشبال (حسب الفرق): الجزائر تتوج بطلة افريقيا
  أدرج يـوم : الأحد, 30 جويلية 2023 14:25     الفئـة : رياضــة   شارك

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