الجيدو/البطولة الافريقية للأشبال (حسب الفرق): الجزائر تتوج بطلة افريقيا

وكانت النخبة الوطنية للأشبال لأقل من17 سنة , قد حققت المرتبة الثانية في البطولة الافريقية , عقب المنافسات الفردية التي جرت امس السبت.
وتمكن المصارعون من خطف 15 ميدالية (5 ذهبيات, 6 فضيات و4 برونزيات) ما جعلها تنهي المنافسة خلف مصر التي توجت باللقب القاري ب15 ميدالية (8 ذهبيات, 2 فضيتان و5 برونزيات), في الوقت الذي حلت فيه أنغولا في المرتبة الثالثة برصيد 7 ميداليات (2 ذهبيتان, 5 فضيات).
وكانت الميداليات الذهبية الجزائرية من نصيب: عبد الرحيم مجاهد (- 50 كلغ), نصر الدين السعد (-66 كلغ), لازري زكرياء (+90 كلغ) عند الذكور ورشاء عيدون (-40 كلغ) وهاجر عراس (-63) لدى السيدات.
أما الميداليات الفضية فقد حققها كل من: أسامة هزيل (- 60 كلغ), رضا يونسي (-73 كلغ), عبد الرحيم حيواني (- 81 كلغ), أحمد بويعقوب (- 90 كلغ), سامية خالدي (- 52 كلغ) ولينة بن فضة (+ 78 كلغ).
بينما اكتفى بالبرونز عادل بوساهل (- 55 كلغ), ماريسا ميلابا (-44 كلغ), نورهان غزالي (-57 كلغ) وليديا كشوط (-70 كلغ).
ويأتي هذا الموعد القاري بعد منافسات الأواسط اين أنهت المنتخبات الوطنية المنافسة القارية في المرتبة الثانية برصيد: 2 ذهبيتان, 2 فضيتان و5 برونزيات خلف مصر (5 ذهب, 6 فضة, 3 برونز), بينما جاءت السنغال في المرتبة الثالثة (2 ذهبيتان و4 برونز).