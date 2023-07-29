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الكاس الافريقية الممتازة 2023: ''ثلاثة عروض عربية وافريقية لاستضافة لقاء الأهلي المصري - اتحاد الجزائر''

  أدرج يـوم : السبت, 29 جويلية 2023 19:22     الفئـة : رياضــة

القاهرة - تلقت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم (الكاف)، ثلاثة عروض لاستقبال الكأس الافريقية الممتازة 2023 بين الأهلي المصري واتحاد الجزائر، حسب ما كشف عنه المسؤول التجاري بالهيئة القارية حسن القامة.

وقال القامة للموقع الرياضي المصري يالا كرة: ''لدينا الآن حوالي 3 عروض لاستضافة السوبر الافريقي بين الأهلي والإتحاد. ممكن أن يجرى مستقبلاً في أوروبا لكن مهم جداً أثناء الاختيار أن يكون هناك فرصة لمشاهدة أكبر حضور جماهيري في المباراة''.

وكان الأهلي المصري قد توج برابطة أبطال افريقيا على حساب الوداد البيضاوي (الذهاب: فوز 2-1، الاياب: تعادل 1-1)، بينما حقق اتحاد الجزائر كأس الكونفدرالية عقب فوزه في المواجهة المزدوجة أمام يونغ أفريكنز التنزاني (الذهاب: فوز 2-1، الاياب: خسارة 0-1)

وأضاف نفس المصدر: ''هناك عروض افريقية وعربية لاستضافة السوبر الافريقي ولكن في انتظار معرفة العروض المالية من الدول الراغبة في تنظيمه. لم يتم تحديد التاريخ حتي الآن، الأمر متروك للجنة المسابقات بعد التنسيق مع كافة الأطراف المشاركة في المباراة. خلال آخر اجتماع للجنة التنفيذية تم اقتراح من قبل بعض المسؤولين لخوض اللقاء في منتصف أو نهاية شهر سبتمبر''.

وسيكون النادي الجزائري أمام فرصة مواتية و تحدي كبير من اجل السعي للتتويج بقلب قاري جديد وتعزيز سجله.

 

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الكاس الافريقية الممتازة 2023: ''ثلاثة عروض عربية وافريقية لاستضافة لقاء الأهلي المصري - اتحاد الجزائر''
  أدرج يـوم : السبت, 29 جويلية 2023 19:22     الفئـة : رياضــة   شارك

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