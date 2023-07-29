الجيدو/البطولة الإفريقية للأشبال (فردي): الجزائر نائبة بطل افريقيا

وتمكنت المنتخبات الوطنية من خطف 15 ميدالية (5 ذهبيات، 6 فضيات و4 برونزيات) ما يجعلها تنهي المنافسة خلف مصر التي توجت باللقب القاري ب15 ميدالية (8 ذهبيات، 2 فضيتان و5 برونزيات)، في الوقت الذي حلت فيه أنغولا في المرتبة الثالثة برصيد 7 ميداليات (2 ذهبيتان، 5 فضيات).
وكانت الميداليات الذهبية الجزائرية من نصيب: عبد الرحيم مجاهد (- 50 كلغ)، نصر الدين السعد (-66 كلغ)، لازري زكرياء (+90 كلغ) عند الذكور ورشاء عيدون (-40 كلغ) وهاجر عراس (-63) لدى السيدات.
أما الميداليات الفضية فقد حققها كل من: أسامة هزيل (- 60 كلغ)، رضا يونسي (-73 كلغ)، عبد الرحيم حيواني (- 81 كلغ)، أحمد بويعقوب (- 90 كلغ)، سامية خالدي (- 52 كلغ) ولينة بن فضة (+ 78 كلغ).
بينما اكتفى بالبرونز عادل بوساهل (- 55 كلغ)، ماريسا ميلابا (-44 كلغ)، نورهان غزالي (-57 كلغ) وليديا كشوط (-70 كلغ).
وبرمجت منافسات حسب الفرق يوم غد الأحد صباحا حيث تطمح المنتخبات الوطنية في التألق مجددا.
ويأتي هذا الموعد القاري بعد منافسات الأواسط اين أنهت المنتخبات الوطنية المنافسة القارية في المرتبة الثانية برصيد: 2 ذهبيتان، 2 فضيتان و5 برونزيات خلف مصر (5 ذهب، 6 فضة، 3 برونز)، بينما جاءت السنغال في المرتبة الثالثة (2 ذهبيتان و4 برونز).