ملاكمة/ بطولة إفريقيا للنخبة (رجال-سيدات): الجزائريون يتعرفون على منافسيهم

ويستهل محمد أمين مزيان (51 كلغ) و هشام معوش (57 كلغ) الدور الأول ضد الموريسي فاليري و الكونغولي موجينغا تواليا، بينما تم إعفاء كل من يوغرطة آيت بقة (63.5 كلغ)، يوسف إسلام ياعيش (71 كلغ)، يونس نموشي (80 كلغ) من خوض الدور الأول.

ويبدأ آيت بقة مشواره ضد الفائز من منازلة التي ستجمع بين مبايا (ج. الكونغو الديمقراطية) و الكاميروني اومارو، بينما سيقابل يعيش الفائز من منازلة السنغالي عيسان با و الكاميروني ايسي.

من جانبه يتصارع نموشي مع الفائز من منازلة بيتا (ج.الكونغو الديمقراطية) و زوغرانا (بوروندي)، بينما يدخل الثنائي الآخر من الدور الأول، ويتعلق الأمر بكل من شمس الدين كرامو (67 كلغ) الذي سيواجه ماريم (موزمبيق)، ومراد كادي (+92 كلغ) الذي يواجه الكيني فريديريك.

ولدى السيدات، تم إعفاء الثنائي روميسة بوعلام (50 كلغ) و فاطمة الزهراء حيام (63 كلغ) من الدور الأول، حيث تبدأ بوعلام ضد الفائزة من منازلة: اديولا (نيجيريا) و شيمان (الكاميرون)، كما ستقابل حيام المنتصرة من منازلة مبالا (الكاميرون) و تريسيا (كينيا).

فيما ينطلق الرباعي الآخر من الدور الأول أين تواجه فتيحة منصوري (48 كلغ) أمام ديلا فوبولويثو (جنوب إفريقيا)، كما تقابل كل فاطمة الزهراء عبد القادر-حجالة (54 كلغ) ومواطنتها شهيرة سلموني (57 كلغ) كل من الأوغندية نادية ناجيمبا و الكاميرونية دورين مامبو، في حين تلعب حجيلة خليف (60 كلغ) ضد نانداوولا (أوغندا).

ويتواجد الفريق الوطني منذ الاثنين الفارط بياوندي للمشاركة في البطولة الافريقية (رجال-سيدات) والمقررة ما بين 25 يوليو و 6 أغسطس. وتشارك في الموعد القاري، العناصر المتألقة مؤخرا خلال الالعاب الرياضية العربية-2023 التي جرت بالجزائر (5-15 يوليو)، باستثناء إيمان خليف (أقل من 66 كلغ) لأسباب غير معروفة.

وتفتح البطولة القارية فقط للملاكمين الأكابر المولودين ما بين الفاتح يناير 1983 و 31 ديسمبر 2004، وبملاكم واحد فقط في كل وزن من الأوزان لدى الجنسين.

وتقدر مجموع الجوائز التي يتحصل عليها الحائزون على الميداليات عند السيدات والرجال بـ1 مليون دولار بدلا عن 500 الف دولار خلال البطولة السابقة حسب الكونفدرالية الافريقية للملاكمة.

وينال أصحاب الميدالية الذهبية عن كل وزن (رجال-سيدات) 20 آلاف دولار، فيما يحوز اصحاب الميداليات الفضية 10 آلاف دولار، أما المتوج بالبرونزية فينال 5 آلاف دولار.