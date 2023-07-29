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دورة "الباهية فوت" لكرة القدم : فوز فريقي بومدفع و السانيا بالطبعة 26

  أدرج يـوم : السبت, 29 جويلية 2023 15:15     الفئـة : رياضــة

وهران - فاز فريقا بلدية بومدفع بولاية عين الدفلى وبلدية السانيا بولاية وهران بالطبعة 26 لدورة "الباهية فوت" لكرة القدم التي نظمتها جمعية "راديوز" الرياضية.

واختتمت سهرة أمس الجمعة الطبعة 26 لدورة "الباهية فوت" لكرة القدم بالمركب الرياضي رقيق عبد القادر بحضور عدد كبير من المتفرجين و مشاركة مجموعة من نجوم الرياضة و الفن الجزائريين على غرار لخضر بلومي و مصطفى كويسي و مغارية و شريف الوزاني و الفنانين المحليين "حماشة" و هواري فتيتة إضافة إلى ممثلي السلطات المحلية.

وكان اختتام هذه الطبعة التي شارك فيها 85 فريقا من عدة ولايات من الوطن فرصة للوقوف دقيقة صمت و ترحم على ضحايا الحرائق التي مست عدد من ولايات وسط و شرق البلاد خلال الأيام الأخيرة و منهم مدنيون من سكان المناطق التي مستها الحرائق و عناصر من الجيش الوطني الشعبي الذين ساهموا في إطفاء تلك النيران و عمليات إنقاذ المواطنين.

كما كانت الدورة الرياضية التي تنظم سنويا من قبل جمعية راديوز لكرة القدم فرصة لمسيري بعض الفرق الرياضية من غرب البلاد لمعاينة اللاعبين المشاركين و اختيار بعضهم للالتحاق ببعض الاندية.

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دورة "الباهية فوت" لكرة القدم : فوز فريقي بومدفع و السانيا بالطبعة 26
  أدرج يـوم : السبت, 29 جويلية 2023 15:15     الفئـة : رياضــة   شارك

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