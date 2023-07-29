دورة "الباهية فوت" لكرة القدم : فوز فريقي بومدفع و السانيا بالطبعة 26

واختتمت سهرة أمس الجمعة الطبعة 26 لدورة "الباهية فوت" لكرة القدم بالمركب الرياضي رقيق عبد القادر بحضور عدد كبير من المتفرجين و مشاركة مجموعة من نجوم الرياضة و الفن الجزائريين على غرار لخضر بلومي و مصطفى كويسي و مغارية و شريف الوزاني و الفنانين المحليين "حماشة" و هواري فتيتة إضافة إلى ممثلي السلطات المحلية.

وكان اختتام هذه الطبعة التي شارك فيها 85 فريقا من عدة ولايات من الوطن فرصة للوقوف دقيقة صمت و ترحم على ضحايا الحرائق التي مست عدد من ولايات وسط و شرق البلاد خلال الأيام الأخيرة و منهم مدنيون من سكان المناطق التي مستها الحرائق و عناصر من الجيش الوطني الشعبي الذين ساهموا في إطفاء تلك النيران و عمليات إنقاذ المواطنين.

كما كانت الدورة الرياضية التي تنظم سنويا من قبل جمعية راديوز لكرة القدم فرصة لمسيري بعض الفرق الرياضية من غرب البلاد لمعاينة اللاعبين المشاركين و اختيار بعضهم للالتحاق ببعض الاندية.