البطولة الافريقية للملاكمة (رجال-سيدات): 6 ملاكمين جزائريين في برنامج اليوم الأول

ياوندي - يدخل اليوم السبت، 6 ملاكمين جزائريين منهم ملاكمتان، منافسات اليوم الاول من البطولة الإفريقية (رجال-سيدات) والمقررة ما بين 25 يوليو و 6 أغسطس ، بالكاميرون.

ويفتتح المنافسة ضمن الوفد الجزائري، الملاكم كرامو شمس الدين ( 67 كغ) في الدور ثمن نهائي ، ثم مزيان محمد لمين ( 51 كغ) في نفس الدور ، فمعوش هشام (57 كغ) ثمن نهائي، يليه قاضي مراد ( +92 كغ) في الدور ربع النهائي .

أما بالنسبة للسيدات ، ستدخل منافسات اليوم الاول كل من عبد القادر حجالة ( 54 كغ ) و سلموني شهيرة (57 كغ ) في الدور ربع النهائي.

ويتكون الفريق الوطني من 13 ملاكما و ملاكمة (7 رجال و 6 سيدات). وستشارك في الموعد القاري، العناصر المتألقة مؤخرا خلال الالعاب الرياضية العربية-2023 التي جرت بالجزائر (5-15 يوليو)، باستثناء إيمان خليف (أقل من 66 كلغ) .

وتفتح البطولة القارية فقط للملاكمين الأكابر المولودين ما بين الفاتح يناير 1983 و 31 ديسمبر 2004، وبملاكم واحد فقط في كل وزن من الأوزان لدى الجنسين.

وتقدر مجموع الجوائز التي يتحصل عليها الحائزون على الميداليات عند السيدات والرجال ب 1 مليون دولار بدلا عن 500 الف دولار خلال البطولة السابقة حسب الكونفدرالية الافريقية للملاكمة.

وينال اصحاب الميدالية الذهبية عن كل وزن (رجال-سيدات) 20 آلاف دولار، فيما يحوز اصحاب الميداليات الفضية على 10 آلاف دولار، اما المتوج بالبرونزية فينال 5 آلاف دولار.

وكان الفريق الجزائري قد افتك اللقب العربي للملاكمة في دورة الالعاب العربية 2023، التي احتضنها مركز تحضير وتجمع المنتخبات العسكرية ببن عكنون (الجزائر العاصمة)، لدى الرجال والسيدات، عن جدارة، بعدما حصد 18 ميدالية : 9 ذهبيات 4 فضيات و 5 برونزيات، لكلا الفئتين.

وجاءت الحصيلة الجزائرية عند الرجال على النحو التالي : 10 ميداليات (4 ذهبيات، فضيتان و4 برونزيات)

أما عند السيدات، حصد الفريق الوطني 8 ميداليات (5 ذهبيات، فضيتان و برونزية واحدة).

قائمة الملاكمين المعنيين بالبطولة الإفريقية :

الرجال :

موزيان محمد الامين (51 كغ)، ماعوش هشام (57 كغ)، آيت بقة يوغرطة (63.5 كغ)، كرامو شمس الدين (67 كغ)، ياعيش يوسف اسلام (71 كغ)، نموشي يونس (80 كغ) ومراد كادي (+92 كغ).

الاناث :

منصوري فتيحة (48 كغ)، روميسة بوعلام (50 كغ)، عبد القادر-حجالة فاطمة الزهراء (54 كغ)، سلموني شهيرة (57 كغ)، خليف حجيلة (60 كغ) وشعيب إشراق (63 كغ).