السباحة في المياه المفتوحة: 150 سباحا وسباحة يشاركون في الترويج لخليج مدينة الجزائر

الجزائر - يشارك 150 سباحا وسباحة في سباق السباحة في المياه المفتوحة لخليج مدينة الجزائر غدا السبت بداية من الساعة 00ر08 على مستوى الواجهة البحرية للمنتزه الترفيهي الصابلات (الجزائر العاصمة), وفق ما علمته "وأج "من رئيس الرابطة العاصمية للسباحة.

وسيجري سباق السباحة في المياه المفتوحة لخليج مدينة الجزائر لصنف المفتوح (15 سنة وأكثر) على مسافة تزيد عن 5 كلم (5300 متر) في عرض البحر, حيث سيكون الانطلاق من شاطئ الصابلات على أين يكون الوصول على مستوى الميناء الجديد -مارينا- لمنتزه الصابلات, المحاذي لمحطة تحلية مياه البحر -الحامة-.

وفي حديث لـوأج أكد رئيس رابطة السباحة لولاية الجزائر, كمال زرداني: أن رابطته بادرت إلى تجديد العهد مع هذه التظاهرة التي غابت منذ أزيد من عقدين من الزمن وتحت إشراف مديرية الشباب والرياضة. حيث تهدف إلى الترويج سياحيا إلى خليج مدينة الجزائر العاصمة الذي يعد من أجمل خلجان العالم وكذا الجانب الرياضي وهي الترويج لممارسة السباحة في المياه المفتوحة وغرس ثقافة الرياضة في أوساط المجتمع".

وأضاف: "سيشهد هذا السباق مشاركة 150 سباحا من بينهم 50 فتاة ينحدرون من مختلف الرابطات السباحة المتخصصة مثل رابطة الجزائر, بومرداس, تيبازة, البليدة, تيزي-وزو وحتى وهران. ناهيك عن سباحي الأسلاك المشتركة للقوات البحرية الجزائرية, الحماية المدنية و الأمن الوطني".

ومن الناحية التنظيمية التي تشمل الجوانب التقنية واللوجستية, كشف كمال زرداني أن حجم هذه العملية كبير جدا من الناحية اللوجستية بما أن السباق سيجري

"بحوالي 1 كلم عن شاطئ البحر, ناهيك عن طول المسار الذي يفوق 5 كلم ولهذا سيتم توفير حوالي 24 قارب للإسعاف والمنقذين لمرافقة السباحين على طوال المسار".

وتابع: "سيتكفل الممول الرسمي لهذه التظاهرة وهو متعامل الهاتف النقال جيزي, بالتغطية التقنية لهذا السباق, ناهيك عن تقديمه لجوائز قيمة للفائزين".

ولإنجاح هذا السباق الاستعراضي من جميع الجوانب, استعانت الرابطة العاصمية للسباحة بكل من نظيراتها في تخصصات الترياتلون, الشراع, الكانوي كاياك و رابطة الإنقاذ والإسعاف ونشاطات الغوص البحري, حسب المصدر ذاته.

وأوضح كمال زرداني في هذا الصدد: "أثمن الرؤية الجديدة التي طرحها مدير الشباب والرياضة لولاية الجزائر ياسين سيافي, الذي دعا جميع الرابطات العاصمية الرياضية إلى التحلي بثقافة العائلة الكبيرة والعمل المشترك سيما التي تتقاسم أو تتشابه من حيث التخصص الرياضي, على غرار الرابطات التي نمثلها والتي تلتقي كلها في رياضة السباحة والنشاطات البحرية وهو ما سيزيد من احتكاك الرياضيين".

وسينال أصحاب المراتب الثلاث الأولى الميداليات الذهبية, الفضية و البرونزية لدى الجنسين, كما سينال أصحاب المراكز العشرة الأوائل حسب كل جنس جوائز من طرف الممول الرسمي.

للإشارة أن الفرق بين بطولة السباحة في المياه المفتوحة و سباق المياه المفتوحة لخليج الجزائر, هو أن الأولى تجري من نقطة "أ" إلى النقطة "أ", بينما الثاني يجري من نقطة "أ" إلى نقطة "ب" وفي بحر مفتوح (عكس السدود), وهي تحمل صفة الاستعراض بدرجة أكبر.