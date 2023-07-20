تنس/البطولة الإفريقية لأقل من 16 سنة "حسب الفرق" ذكور وإناث: فوز المنتخبين الجزائريين

و سيطرت ممثلات الجزائر على نظيرتهن الغانيات بنتيجة (3-0), وهو الفوز الثاني تواليا بعد الاول اللائي حققناه يوم الثلاثاء, امام تونس (3-0). واعفيت الجزائريات امس الاربعاء من الجولة الثانية.

و خلال الجولة الرابعة المقررة يوم الجمعة, يواجه المنتخب الوطني للاناث نظيره المغربي.وفي حالة الفوز يقتطع "الخضر" تأشيرة العبور الى منافسة بيلي جين كينيغ للاواسط "فاد كاب" المقررة لاحقا بإسبانيا.

و حقق المنتخب الوطني ذكور فوزه الاول في البطولة (2-1) على نيجيريا.