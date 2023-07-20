تنس/البطولة الإفريقية لأقل من 16 سنة "حسب الفرق" ذكور وإناث: فوز المنتخبين الجزائريين

و سيطرت ممثلات الجزائر على نظيرتهن الغانيات بنتيجة (3-0), وهو الفوز الثاني تواليا بعد الاول اللائي حققناه يوم الثلاثاء, امام تونس (3-0). واعفيت الجزائريات امس الاربعاء من الجولة الثانية.
و خلال الجولة الرابعة المقررة يوم الجمعة, يواجه المنتخب الوطني للاناث نظيره المغربي.وفي حالة الفوز يقتطع "الخضر" تأشيرة العبور الى منافسة بيلي جين كينيغ للاواسط "فاد كاب" المقررة لاحقا بإسبانيا.
و حقق المنتخب الوطني ذكور فوزه الاول في البطولة (2-1) على نيجيريا.
و تلقى ممثلو الجزائر خسارتين متتاليتين, امام المغرب وتونس بنفس النتيجة (0-3 ).
يذكر أن الفريق الوطني ذكور, ممثلا في موعد مصر باللاعبين باريس بهلول, كميل شبوب ووسيم بن غرغورة, فيما تضم تشكيلة الاناث كل من ماريا بداش, وصال بوجمعاوي ومليسة ريم بن عمر كرفاح.
و يؤطر المنتخب الوطني, المدربان احمد ودان وجيلالي لصلاح.
و يقود وفد المنتخب الجزائري بمصر, محمد طاهر عزي, النائب الاول لرئيس الاتحادية الجزائرية للتنس.