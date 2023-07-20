كأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم : إختيار أربعة حكام جزائريين

و تنطلق البطولة يوم 27 يوليو الجاري وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل، وتقام منافساتها في مدن الطائف وأبها والباحة بالمملكة العربية السعودية بمشاركة 16 فريقا من بينهم بطل الجزائر شباب بلوزداد الذى اوقعته القرعة في المجموعة الرابعة رفقة الكويت الكويتي و الرجاء البيضاوي و الوحدة الاماراتي.

و يحصل الفريق المتوج باللقب مبلغ 6 ملايين دولار.

قائمة حكام الساحة : بن إبراهيم لحلو ولطفي بكواسة من الجزائر و عبدالرحمن الجاسم ومحمد أحمد الشمري من قطر، وخالد صالح الطريس وماجد محمد الشمراني ومحمد خالد الهويش من السعودية، وأمين عمر ومحمود البنا ومحمد عاشور من مصر، وصادق السالمي وهيثم قيراط من تونس،، ورضوان جيد وسمير كزاز من المغرب، وأحمد العلي من الكويت، وعلي صباح ومهند قاسم من العراق، وبيد دحام من موريتانيا، وعبدالواحد حروديه وأحمد عبدالرزاق من ليبيا، وأدهم مخادمة من الأردن، ومحمود علي محمود من السودان وحنا حطاب من سوريا، وحسين أبو يحيى من لبنان.

قائمة الحكام المساعدين : قوراري مقران وزرهوني أكرم من الجزائر, طالب المري وسعود أحمد من قطر، هشام محمد الرفاعي وفيصل القحطاني من السعودية، وأحمد حسام ومحمود أبو الرجال من مصر، وخليل حساني وأيمن إسماعيل من تونس، والحسن أزكاو ومصطفى أكراد من المغرب، وعبدالهادي العنزي وأحمد صادق من الكويت، وحيدر عبدالحسين وأمير داؤود من العراق، وإبراهيم سالم ويوسف محمد من موريتانيا، وعطية عيسى ووليد الحجاوي من ليبيا، ومحمد جعفر وعبدالله صالح من البحرين، وأبو بكر العمري وراشد الغيثي من عمان، وأحمد الرويلي ومحمد خلف من الأردن، ومحمد عبدالله وعمر حامد من السودان، وعلي أحمد ومازن زيزفون من سوريا.