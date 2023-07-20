ترشح الجزائر لاستضافة كان-2027. زيارة تفقد للمكتب الدولي "برايس واتر هلاوز كوبرس" الى الجزائر

الجزائر- قام المكتب الدولي "برايس واتر هلاوز كوبرس" في بحر هذا الأسبوع بزيارة تفقد الي الجزائر, و خاصة منها الملاعب الستة التي اختارتها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) في إطار ترشح الجزائر لاحتضان كأس إفريقيا للأمم (كان-2027), حسبما أعلنت عنه اليوم الخميس, الهيئة الكروية الوطنية.

واوضح نفس المصدر أن "الزيارة بدأت يوم الإثنين بالجزائر عاصمة حيث تفقد ملعب الدويرة التي تقدمت به الأشغال بنسبة كبيرة, قبل التنقل إلى ملعب 5 جويلية 1963 ثم ملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

و تواصلت زيارة المكتب الدولي يوم الثلاثاء في وهران بمعاينة ملعبها ميلود هدفي.

و خصص يوم الاربعاء لزيارة مدينتي عنابة و ملعب 19 ماي 1956 و قسنطينة و ملعب الشهيد حملاوي.

و في كل محطة لهذه الزيارة, عاين أعضاء المكتب الدولي المرافق حسب دفتر الشروط الذي وضعته الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) و شبكة التقييم الخاصة بها, كما تابعوا باهتمام الشروح المقدمة من طرف مسئولي هذه المرافق, مثلما اوضحته الهيئة الفاف في بيان نشرته على موقعها الرسمي.

و انتهت مهمة المكتب الدولي بجلسة عمل خصصت لاستكمال عدد من المعطيات الإضافية بحضور ممثلي المكتب و الاتحادية.

للتذكير, و في إطار تقييم الترشيحات لاحتضان كان-2027, و عملا المناقصة التي أرسلت في شهر أبريل الماضي من طرف الكونفدرالية الإفريقية, قامت هذه الأخيرة بتكليف مكتب دولي للخبرة للقيام بزيارات تفتيش للبلدان التي قدمت ترشيحاتها للوقوف على مدى جاهزية المرافق الرياضية و المنافسة و التدريبات بالإضافة إلى مرافق إيواء المنتخبات المشاركة.

و يتشكل وفد المكتب الدولي "برايس واتر هلاوز كوبرس" من خبيرين و ممثل عن الكاف و الذي كان مصحوبا خلال إقامته بالجزائر بالسيد جمال مربوط نائب رئيس الفاف و رئيس لجنة المالية و منير دبيشي الأمين العام للفاف.

و ترشحت الجزائر لاحتضان كان-2027 رفقة السنغال و بوتسوانا و الثلاثي أوغندا-تنزانيا-كينيا.

و في شهر مارس الماضي, قام المكتب الدولي "رولان برجار ستراتيجي" بزيارة تفتيش مماثلة في إطار ترشح الجزائر لاحتضان كان-2025.

و طبقا لقرار الكاف بسحب تنظيم كان-2025 لغينيا, نتيجة التأخر المسجل في أشغال المرافق الرياضية, كانت الجزائر أول من قدمت ملف ترشحها رفقة بلدان زامبيا و الثنائي, "نيجيريا-البنين" و المغرب.

و سيتم التعرف على البلدان المنظمة لمان-2025 و 2027 في شهر سبتمبر المقبل إلى أبعد تقدير. و سيتم منح التنظيم بناء على تصويت الأعضاء ال 24 للمكتب التنفيذي للكاف.