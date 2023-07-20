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كرة القدم: المنتخب الوطني الجزائري يحافظ على المرتبة ال33 عالميا والرابعة افريقيا

  أدرج يـوم : الخميس, 20 جويلية 2023 12:06     الفئـة : رياضــة
كرة القدم: المنتخب الوطني الجزائري يحافظ على المرتبة ال33 عالميا والرابعة افريقيا

زيوريخ - حافظ المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، على المرتبة 33 عالميا، والرابعة افريقيا، ضمن التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم(فيفا)، الصادر اليوم الخميس لحساب شهر يوليو 2023.

واستقر المنتخب الوطني الجزائري في المرتبة 33 عالميا و الرابعة افريقيا، قبل منتخب مصر الذي احتل المرتبة 34 عالميا و الخامسة افريقيا، فيما تراجع منتخب تونس للمركز 31 عالميا  و الثالث افريقيا بعد منتخب السنغال الذي احتل المرتبة 18 عالميا والثانية افريقيا.

ولم يشهد التصنيف أي تغيرات على مستوى المنتخبات الكبيرة، حيث بقت الأرجنتين وفرنسا والبرازيل في المراكز الـ3 الأولى بينما صعد منتخب إنجلترا للمركز الرابع.

وتراجعت بلجيكا للمركز الخامس، وتحركت كرواتيا خطوة للأمام في المركز السادس، بينما تراجع المنتخب الهولندي للمركز السابع.

في المقابل، بقت منتخبات إيطاليا والبرتغال وإسبانيا في المراكز من الثامن إلى العاشر.

وفي آسيا، تواجد منتخب السعودية بين قائمة الـ5 الأوائل بصعوده للمركز (53) أمامه كوريا الجنوبية (28)، أستراليا (27)، إيران (22) واليابان (20).

وعلى المستوى العربي، تواجدت منتخبات أخرى بين قائمة أول 10، وهي قطر (58)، العراق (70)، الإمارات وعمان (72 و73)، الأردن (82)، البحرين (86)، سوريا (94)، فلسطين (96) وموريتانيا (99).

بالمقابل، حقق منتخب بنما، وصيف الكأس الذهبية، أفضل قفزة بتقدمه 12 خطوة للأمام، ليتواجد في المركز (45).

آخر تعديل على الخميس, 20 جويلية 2023 15:54
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كرة القدم: المنتخب الوطني الجزائري يحافظ على المرتبة ال33 عالميا والرابعة افريقيا
  أدرج يـوم : الخميس, 20 جويلية 2023 12:06     الفئـة : رياضــة   شارك

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