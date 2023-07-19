الرابطة الأولى "موبيليس"/شباب بلوزداد: البلجيكي فان دين بروك مدربا جديدا

الجزائر- عينت إدارة شباب بلوزداد, التقني البلجيكي, سفين فان دين بروك, مدربا جديدا للفريق, خلفا للتونسي نبيل الكوكي الذي تم فسخ عقده بالتراضي, حسبما اعلن عنه اليوم الاربعاء النادي المنتمي الى الرابطة الاولى "موبيليس" في بيان له.

وأورد النادي العاصمي على صفحته الرسمية في فايسبوك انه "تم التعاقد مع المدرب البلجيكي سفين فان دين بروك, الذي سيشرف على الفريق في كأس العرب للأندية (كأس الملك سلمان) المقررة بالسعودية نهاية يوليو الحالي. ويتكون الطاقم الفني من المساعد صابر بن اسماعيل, غيرهارد يوهان وغريغوري فيرهيدن".

وتمكن نادي "العقيبة" من فرض هيمنته على البطولة الوطنية بتحقيقه هذا الموسم للقب الرابع على التوالي والعاشر في تاريخه.

ونقل المصدر تصريح المدرب الجديد قائلا "خلال اللقاء الاول كان هناك تفاهم جيد. النقاش كان جيدا فيما يخص الجانب الرياضي, وهو ما أعجبني لانه يؤكد العمل الصحيح الذي يقام في الفريق. الشباب توج بطلا للمرة الرابعة تواليا وعلينا الحفاظ على هذه السيطرة. هناك أيضا رابطة الأبطال التي ليست سهلة لكنها ممكنة. انها تحديات رائعة وهي بمثابة الحلم بالنسبة لي وللاعبين والانصار أيضا, ولن نتساهل في اي منافسة".

وأضاف "فيما يخص طريقة لعبي, فأنا شخص يحبذ السيطرة على الخصم, التحكم في الكرة, اتمنى ان يتأقلم اللاعبون مع طريقة فلسفتي في اللعب. احب كذلك اللاعب الذي يتمتع بالفنيات ويخدم اللعب الجماعي. جمهور الشباب رائع للغاية لقد شاهدته في الفيديوهات وانا على يقين انهم سيكونون الى جانبنا طيلة الموسم".

وفيما يخص الاستقدامات, تعاقد النادي العاصمي مع المهاجم اسامة درفلو (نادي إيمن/ هولندا) وسط الميدان عبد الرؤوف بن غيث (الرجاء البيضاوي).

بالمقابل, عرفت التشكيلة انتقال وسط الميدان, زكريا دراوي, الى الوداد البيضاوي, فيما عاد المهاجم النيجيري آنايو إيوالا الى ناديه الترجي الرياضي التونسي, بعد انتهاء فترة إعارته الى الشباب, في انتظار تأكد مغادرة حسام الدين مريزق للاحتراف خارج الوطن.

ولن يعرف النادي الاحمر والابيض فترة راحة كونه سيشارك في كأس الملك سلمان للاندية 2023, المقررة بالسعودية من 27 يوليو الى 12 أغسطس.

وسيواجه زملاء الظهير الايمن مختار بلخيثر, الذين تنقلوا اليوم الاربعاء الى السعودية, في المجموعة الرابعة كل من الرجاء البيضاوي (المغرب), الوحدة (الامارات) ونادي الكويت (الكويت).