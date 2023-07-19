الكرة الطائرة/مباراة ودية تحضيرية : المنتخب الجزائري يفوز على نظيره الليتواني لأقل من 22 سنة

دينبورغ (ليتوانيا)- تغلب المنتخب الجزائري للكبريات، للكرة الطائرة على نظيره الليتواني لأقل من 22 سنة، بنتيجة (4-0) في مباراة ودية تحضيرية جمعت بينهما يوم الثلاثاء بدينبورغ، خلال التربص المغلق الجاري بليتوانيا، إستعدادا للبطولة الإفريقية للأمم.

و جاءت أشواط المباراة على النحو التالي: (25- 19, 25- 18 25 - 19 و 25-16).

و يتواجد المنتخب الجزائري منذ يوم الاثنين بليتوانيا, لإجراء تربص مغلق يستغرق 10 أيام و يتواصل حتى يوم 27 يوليو الجاري.

و حسب الاتحادية الجزائرية للكرة الطائرة, فإن "هذا التربص له صبغة ما قبل تنافسية تتخلله عدة مباريات ودية في البرنامج, تحسبا للمواعيد الدولية القادمة منها بطولة إفريقيا للأمم-2023 المقرر من 14 إلى 24 أغسطس بياوندي (الكاميرون)".

للتذكير, توج المنتخب الجزائري للكرة الطائرة (كبريات) بالميدالية ذهبية للألعاب الرياضية العربية-2023 بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره التونسي بنتيجة (3-0: 25-23, 25-23 و 25-23).