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كرة القدم-سيدات: انهزام المنتخب الجزائري امام نظيره السنغالي  4-0 

  أدرج يـوم : الأربعاء, 19 جويلية 2023 07:39     الفئـة : رياضــة

دكار  - انهزم المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم للسيدات أمام نظيره السنغالي بنتيجة 4-0 الشوط الأول (3-0) في مباراة ودية جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء ، بملعب لات ديور دي تيس.

وسجل اهداف المباراة نغينار ندياي (د15، د90+1)، ماما ديوب ( د34)، كوركا فال (د44) للسنغال.

وتعتبر هذه الخسارة الثانية لممثلات الجزائر ، بعد الاولى يوم الجمعة الماضي بنتيجة  3-1.

للتذكير، استدعى المدرب الوطني فريد بن ستي 22 لاعبة ، تحسبا للمباراتين الوديتين امام السنغال.

كما ان هذا التربص هو الاول بالخارج للتقني الجزائري منذ تعيينه على راس المنتخب الوطني في ديسمبر المنصرم ، خلفا لراضية فرتول.

ويلاقي المنتخب الوطني للسيدات نظيره الاوغندي في الدور الاول من تصفيات كاس افريقيا للأمم للسيدات 2024. وتلعب مباراة الذهاب خارج ارض الوطن ، بينما اللقاء الثاني يجرى بالجزائر .

وفي حالة تأهلهن ، تلاقي اللاعبات الجزائريات ، الفائز من المقابلة المزدوجة  ما بين المنتخبين، البورندي والاثيوبي.

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كرة القدم-سيدات: انهزام المنتخب الجزائري امام نظيره السنغالي  4-0 
  أدرج يـوم : الأربعاء, 19 جويلية 2023 07:39     الفئـة : رياضــة   شارك

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