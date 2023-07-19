كرة القدم-سيدات: انهزام المنتخب الجزائري امام نظيره السنغالي  4-0 

دكار - انهزم المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم للسيدات أمام نظيره السنغالي بنتيجة 4-0 الشوط الأول (3-0) في مباراة ودية جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء ، بملعب لات ديور دي تيس.

وسجل اهداف المباراة نغينار ندياي (د15، د90+1)، ماما ديوب ( د34)، كوركا فال (د44) للسنغال.

وتعتبر هذه الخسارة الثانية لممثلات الجزائر ، بعد الاولى يوم الجمعة الماضي بنتيجة 3-1.

للتذكير، استدعى المدرب الوطني فريد بن ستي 22 لاعبة ، تحسبا للمباراتين الوديتين امام السنغال.

كما ان هذا التربص هو الاول بالخارج للتقني الجزائري منذ تعيينه على راس المنتخب الوطني في ديسمبر المنصرم ، خلفا لراضية فرتول.

ويلاقي المنتخب الوطني للسيدات نظيره الاوغندي في الدور الاول من تصفيات كاس افريقيا للأمم للسيدات 2024. وتلعب مباراة الذهاب خارج ارض الوطن ، بينما اللقاء الثاني يجرى بالجزائر .

وفي حالة تأهلهن ، تلاقي اللاعبات الجزائريات ، الفائز من المقابلة المزدوجة ما بين المنتخبين، البورندي والاثيوبي.