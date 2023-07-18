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كرة السلة/كأس الجزائر (رجال): اجراء المباراة النهائية يوم الثلاثاء 25 يوليو بقاعة حرشة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 18 جويلية 2023 15:49     الفئـة : رياضــة
كرة السلة/كأس الجزائر (رجال): اجراء المباراة النهائية يوم الثلاثاء 25 يوليو بقاعة حرشة

الجزائر - تقام المباراة النهائية لكأس الجزائر في كرة السلة (أكابر - رجال) بين وداد بوفاريك (حامل الكأس) و نادي جسر قسنطينة , يوم الثلاثاء المقبل 25 يوليو على الساعة 00ر 18 بقاعة حرشة حسان (الجزائر العاصمة) , حسبما أفادته الاتحادية الجزائرية لكرة السلة اليوم الثلاثاء.

و كان ناديا جسر قسنطينة و ووداد بوفاريك قد تأهلا للدور النهائي على حساب كل من نادي سطاوالي و اتحاد البليدة خلال الدور نصف النهائي الذي جرى بداية الشهر الجاري.

و جاء تأهل نادي جسر قسنطينة على حساب نادي سطاوالي (بطل الموسم 2021-2022) بنتيجة (65-62), الشوط الأول (31-26), فيما أقصى وداد  بوفاريك, جاره اتحاد البليدة ب (73-65) الشوط الأول (36-37) في مباراة نصف النهائي الثانية.

و كان وداد بوفاريك قد توج بكأس النسخة الماضية على حساب طليعة درارية (74-60) في النهائي الذي احتضنته قاعة حرشة يوم 9 يونيو 2022.

 

برنامج نهائي كأس الجزائر في كرة السلة:

 

الثلاثاء 25 يوليو (قاعة حرشة/الجزائر):

 

-- نهائي لأقل من 18سنة  :  سا 00ر14

 

-- نهائي لأقل من 21 سنة :  سا 30ر15

 

-- نهائي صنف الأكابر: وداد بوفاريك - نادي جسر قسنطينة (00ر18) .

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كرة السلة/كأس الجزائر (رجال): اجراء المباراة النهائية يوم الثلاثاء 25 يوليو بقاعة حرشة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 18 جويلية 2023 15:49     الفئـة : رياضــة   شارك

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