كرة السلة/كأس الجزائر (رجال): اجراء المباراة النهائية يوم الثلاثاء 25 يوليو بقاعة حرشة

الجزائر - تقام المباراة النهائية لكأس الجزائر في كرة السلة (أكابر - رجال) بين وداد بوفاريك (حامل الكأس) و نادي جسر قسنطينة , يوم الثلاثاء المقبل 25 يوليو على الساعة 00ر 18 بقاعة حرشة حسان (الجزائر العاصمة) , حسبما أفادته الاتحادية الجزائرية لكرة السلة اليوم الثلاثاء.

و كان ناديا جسر قسنطينة و ووداد بوفاريك قد تأهلا للدور النهائي على حساب كل من نادي سطاوالي و اتحاد البليدة خلال الدور نصف النهائي الذي جرى بداية الشهر الجاري.

و جاء تأهل نادي جسر قسنطينة على حساب نادي سطاوالي (بطل الموسم 2021-2022) بنتيجة (65-62), الشوط الأول (31-26), فيما أقصى وداد بوفاريك, جاره اتحاد البليدة ب (73-65) الشوط الأول (36-37) في مباراة نصف النهائي الثانية.

و كان وداد بوفاريك قد توج بكأس النسخة الماضية على حساب طليعة درارية (74-60) في النهائي الذي احتضنته قاعة حرشة يوم 9 يونيو 2022.

برنامج نهائي كأس الجزائر في كرة السلة:

الثلاثاء 25 يوليو (قاعة حرشة/الجزائر):

-- نهائي لأقل من 18سنة : سا 00ر14

-- نهائي لأقل من 21 سنة : سا 30ر15

-- نهائي صنف الأكابر: وداد بوفاريك - نادي جسر قسنطينة (00ر18) .