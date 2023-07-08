الألعاب الرياضية العربية 2023-ملاكمة : تأهل ملاكمين جزائريين إثنين للمربع الذهبي

و بذلك تكون بوعلام رومايسة (50 كلغ) أول ملاكمة جزائرية تبلغ الدور النهائي للدورة العربية بالجزائر بعد تغلبها على المغربية رباب شدار (5-0).
و فرضت المتوجة بالميدالية الذهبية في الألعاب المتوسطية بوهران, سيطرة مطلقة على نائبة بطلة إفريقيا حيث صرحت قائلة : "صحيح, أني سيطرت على مجريات المنازلة, لكن الأمور لم تكن سهلة.لقد تقابلنا في عدة مناسبات, و اليوم كانت لي الكلمة الأخيرة أمام الجمهور الجزائري".
في المنازلة النهائية ستواجه رومايسة منافستها التونسية جويني وئام المتأهلة على حساب السعودية هنطول كلثوم.
و عند الرجال, لم يجد صاحب الميدالية الذهبية في الألعاب المتوسطية بوهران, آيت بقة يوغرطة (5ر63 كلغ) أي صعوبة تذكر للخروج ظافرا بمنازلته أمام الليبي عبد الباسط بن خيار. و صرح آيت بقة بعد فوزه قائلا: "أنا سعيد بتحقيق الفوز في المنازلة الأولى, و التي كانت سهلة بالنسبة لي, الآن علي التفكي ر في لقائي المقبل أمام التونسي دريدي مهدي والذي سيكون من مستوى آخر".
و كان الملاكم التونسي دريدي قد افتك تأشيرة التأهل على حساب القطري المري عبد الهادي.
أما اخر منازلة في برنامج اليوم الثاني للتصفيات, فقد عرفت تأهل الجزائري يعيش يوسف إسلام (71 كلغ) للدور نصف النهائي على حساب الإماراتي القندري حسين.
و سيواجه الملاكم الجزائري يوم الإثنين الأردني عياش زياد حسين الفائز على التونسي حمزة غزواني.
يذكر انه خلال اليوم الأول للمنافسة, تأهل كل من كمال خنوسي (48 كلغ) و سالم طامة (60 كلغ) و شمس الدين كرامو (67 كلغ) للمربع الذهبي, ضامنين في نفس الوقت ميدالية برونزية على الأقل.
من جهة أخرى, أقصي الجزائري يونس نموشي (60 كلغ) في الدور الأول أمام الأردني عشايش حسين.
و عرفت منافسات اليوم الثاني برمجة 18 منازلة بحضور 103 ملاك م (78 لدى الرجال و 25 لدى السيدات).
و بالإضافة للجزائر (البلد المنظم), يشارك 12 بلدا عربيا في دورة الجزائر مع ادخال الملاكمة النسوية لأول مرة في تاريخ الألعاب العربية.
و يشارك المنتخبان الجزائريان ب 19 ملاكما (13 لدي الرجال و 6 لدى السيدات) تحت إشراف المدربين أحمد دين و نورالدين تويلبيني (رجال) و عبد الهاني كنزي و محمد شوية (سيدات).
خلال دورة الالعاب العربية الأخيرة بقطر 2011, أنهت الجزائر المنافسة في المركز الخامس في رياضة الملاكمة برصيد 7 ميداليات (فضيتان و 5 برونزيات).