ألعاب القوى-معاقون (مونديال-2023): 23 رياضيا جزائريا في باريس في مهمة العودة بميداليات

الجزائر- يتواجد المنتخب الجزائري لألعاب القوى لذوي الإحتياجات الخاصة بباريس (فرنسا) بتعداد قوامه 23 رياضيا ورياضية للمشاركة في البطولة العالمية التي ستنطلق منافساتها يوم غد الأحد، وذلك بهدف محاولة العودة بحصيلة مقبولة من الميداليات، سنة قبل موعد الألعاب البرالمبية المنتظرة في نفس البلد (2024).

بمجموع ما يقارب عن 1350 رياضيا ورياضية ممثلين لحوالي 107 بلدان, سيتنافسون من 9 إلى 17 يوليو الجاري من اجل الظفر بتتويجات بالخصوص الذهبية على مضمار ملعب شارليتي في السباقات والمسابقات, وبهدف كذلك تحقيق الحد الادنى للمشاركة في الالعاب البرالمبية المقبلة بباريس سنة 2024.

بطولة العالم للألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة تبقى المنافسة الثانية لهذه من حيث الحجم والأهمية وتجرى تحت مراقبة الاتحاد العالمي لألعاب القوى.

و هي تجمع في كل موعد خاصة الذي يسبق الالعاب البرالمبية, خيرة الرياضيين والرياضيات العالميين وأصحاب الخبرة في كل اختصاص.

أكثر من 171 سباقا تم إدراجهم في برنامج البطولة العالمية-2023 التي تطلق منافساتها يوم غد الاحد في الصباح. وسيفتتح الجزائريان منية قاسمي وسيف الدين حركاس المشاركة الجزائرية. فالبطلة قاسمي تشارك في مسابقة رمي الصولجان فئة ف32 وستكون في منافسة شديدة مع بطلات متعودات على الحضور والتنافس على المراتب الاولى, فيما سيدشن مواطنها حركاس أول مشاركة له في مونديال ألعاب القوى بالحضور في في مسابقة القفز الطويل (ف11).

و فيما يلي قائمة ممثلي الجزائر في مونديال باريس-2023 لالعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة:

الرجال : محمد نجيب عمشي (الجلة/ف32) و عثماني اسكندر جميل (100م و400م/ت13) و عبداللطيف بقة (1500م/ت13) و الهواري بحلاز (الجلة والصولجان/ف32),محمد برحال (100م و200م والقرص/ف51) و سيد علي بوزورين (400م/ت36) ومختار ديدان (100م و القفز الطويل/ف36) و فرحاح وليد (الجلة والصولجان/ف32),صفيان حمدي (200م و400م/ت37) و سيف الدين حركاس (القفز الطويل/ف11) و كمال كرجنة (الجلة/ف33) و عبدالكريم كراع (1500م/ت38) وأحمد ميهيداب (الصولجان/ف32) و سمير نويوة (1500م/ت46).

السيدات : بختة بن علو (الرمح/ف13) و عاشورة بوقفة (الجلة والرمح/ف46) و اسماهان بوجعدار (الجلة/ف33) و نجاة بوشارف (الجلة/ف51) وصافية جلال (الجلة والقرص/ف57), منية قاسمي (الجلة والصولجان/ف32) و فيروز مداني (1500م/ت13) ونادية مجمج (الرمح/ف56) ونسيمة صايفي (الجلة والقرص/ف57).