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الألعاب العربية الرياضية2023/الكرات الحديدية : تأهل أربعة جزائريين إلى النهائي في اختصاصي الرمي بالدقة و الزوجي المختلط للعب القصير

  أدرج يـوم : السبت, 08 جويلية 2023 19:40     الفئـة : رياضــة

وهران - تأهل أربعة رياضيون جزائريون في إختصاصي الرمي بالدقة والزوجي المختلط في اللعب القصير إلى الدور النهائي لمنافسات الكرات الحديدية يوم السبت بالمركب الرياضي "لوفا" بوهران ضمن الألعاب الرياضية العربية التي تحتضنها الجزائر.

و يتعلق الأمر بكل نادية جابري في الرمي بالدقة ومحمد بوخافردجي ونادية جابري في اختصاص اللعب القصير الزوجي المختلط وشعشوعة محمد الأمين في الرمي بالدقة في اللعب الطويل وشيباني شهرزاد في الرمي بالدقة الرافا.

و قد أقصي الرياضيين الجزائريين الثلاثة الآخرين المشاركين في نصف النهائي وهم نبيل عبد الحي في الرمي بالدقة في اللعب القصر وحميدي أسماء في الرمي بالدقة في اللعب الطويل وزكيري طارق في الرمي بالدقة في اختصاص الرافا حيث سيتنافسون على الميدالية البرونزية يوم الاثنين في نهاية المسابقة.

كما تأهل ممثلو الجزائر الى نصف النهائي المقرر يومي الأحد والاثنين في تخصصات اللعب القصير ثلاثي والزوجي ذكور واناث واللعب طويل في الزوجي ذكور وإناث والزوجي المختلط والرافا فردي ذكور و اناث و الزوجي مختلط و الزوجي ذكور واناث.

و يتضمن برنامج يوم غد الأحد إجراء الدورين نصف النهائي والنهائي في اللعب القصير ثلاثي سيدات و رجال والزوجي ذكور وإناث في اللعب الطويل والفردي سيدات ورجال في الرافا.

و تعرف منافسات الكرات الحديدية للألعاب الرياضية العربية مشاركة 65 لاعبا ولاعبة من الجزائر وفلسطين وتونس و المغرب و ليبيا و موريتانيا.

آخر تعديل على السبت, 08 جويلية 2023 20:10
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الألعاب العربية الرياضية2023/الكرات الحديدية : تأهل أربعة جزائريين إلى النهائي في اختصاصي الرمي بالدقة و الزوجي المختلط للعب القصير
  أدرج يـوم : السبت, 08 جويلية 2023 19:40     الفئـة : رياضــة   شارك

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