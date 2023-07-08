الألعاب الرياضية العربية- 2023 : برنامج منافسات يوم الأحد

الريشة الطائرة / المدرسة العليا للفندقة والاطعام بعين البنيان (الجزائر العاصمة) :
الفترة الصباحية (ابتداء من 00ر10) :
زوجي (رجال), زوجي (سيدات) : الدور ربع النهائي
زوجي مختلط : نصف النهائي
فردي رجال وسيدات : نصف النهائي
الفترة المسائية (ابتداء من 00ر16) :
زوجي (رجال), زوجي (سيدات): نصف النهائي
زوجي مختلط : نصف النهائي
فردي (رجال), فردي (سيدات): نصف النهائي
الكرة الحديدة / مركب "لوفا " بوهران :
00ر00ر09سا-- 00ر10سا: (ثلاثي /بيتانك) ذكور واناث (النصف نهائي)
00ر09سا -- 00ر10سا: (الثنائي /ليونيز) ذكور واناث (النصف نهائي)
00ر09سا -- 00ر10سا: (فردي /رافا) ذكور واناث (النصف نهائي)
30ر10سا -- 30ر11سا : (الثنائي المختلط/ بيتانك) مختلط (النصف نهائي )
30ر10سا --00ر11سا : (الثنائي المختلط/ ليونيز) مختلط (النصف نهائي )
30ر10سا -- 30ر11سا: (الثنائي /رافا)ذكور واناث (النصف نهائي )
00ر14سا-- 00ر15سا : (الثنائي المختلط/ رافا) مختلط (النصف النهائي)
00ر14سا -- 00ر15سا: (الرمي التصاعدي/ليونيز) ذكور واناث (النهائي) توزيع الميداليات
00ر14سا --00ر15سا :(ثلاثي /بيتانك) ذكور و اناث (النهائي) توزيع الميداليات
00ر15سا -- 00ر16سا: (الثنائي/ليونيز)ذكور واناث (النهائي) توزيع الميداليات
00ر15سا -- 00ر16سا: (فردي/ رافا) ذكور و اناث (النهائي ) توزيع الميداليات
الملاكمة / مركز تحضير الفرق العسكرية ببن عكنون (الجزائر) :
14:00 سا : منازلات اوزان : -54 كلغ (نصف نهائي /سيدات)
14:15 سا : منازلات اوزان : -60 كلغ و - 66 كلغ (نصف نهائي /سيدات)
15:15سا : منازلات اوزان : -48 كلغ و - 54 كلغ (نصف نهائي / رجال)
16:00سا : منازلات اوزان : -60 كلغ و 67 كلغ (نصف نهائي / رجال)
16:30 سا :منازلات اوزان : -67 كلغ و -75 كلغ (نصف نهائي / رجال)
الشطرنج / المركز العسكري بقسنطينة :
حسب الفرق :
15:00 سا : الجولة السابعة
16:15 سا : الجولة الثامنة
17:30 سا : الجولة التاسعة
المبارزة / المركز الرياضي النسوي ببن عكنون (الجزائر) :
رجال :
الشيش : 09سا مرحلة المجموعات, 00ر18 النهائيات
سيدات :
الحسام : مرحلة المجموعات (00ر10سا), النهائيات (15ر18)
السيف : مرحلة المجموعات (00ر11سا), النهائيات (30ر18)
دراجات / تيبازة :
00ر09 سا: ضد الساعة حسب الفرق (رجال)
00ر16: ضد الساعة حسب الفرق (سيدات)
تنس الطاولة / تيبازة :
الدور التمهيدي :
09:00 سا : الفترة الاولى : فرق السيدات
11:00 سا : الفترة الثانية : فرق الرجال
16:00 سا : الفترة الثالثة : فرق السيدات
18:00 سا : الفترة الرابعة : فرق الرجال
جمباز / القاعة متعددة الرياضات بالمركب الاولمبي ميلود هدفي :
00ر16 سا -- 30ر17 سا : الجمباز الفني (رجال و سيدات)
30ر17 -- 00ر18: مسابقة نهائي حسب الأجهزة
السيدات : طاولة القفز - العمودين غير المتوازيين
الرجال : الحركات الأرضية - حصان الحلق - الحلقتين
المصارعة الحرة والاغريقية-الرومانية (رجال) / القاعة البيضوية للمركب الاولمبي محمد بوضياف (الجزائر العاصمة) :
30ر08سا- 09سا: الكشف الطبي وعملية الوزن, مصارعة اغريقية رومانية لفئات,55 كلغ, 63 كلغ, 72 كلغ, 82 كلغ, 97 كلغ و 130 كلغ.
30ر10سا-15سا: الادوار التمهيدية والاستدراك مصارعة اغريقية رومانية لفئات 55 كلغ, 63 كلغ, 72 كلغ, 82 كلغ, 97 كلغ و130 كلغ.
18سا : النهائيات: مصارعة اغريقية- رومانية لفئات 55 كلغ, 63 كلغ, 72 كلغ, 82 كلغ, 97 كلغ و130 كلغ.
19سا: مراسم التتويج وتسليم الميداليات.
السباحة / المركز المائي للمركب الأولمبي "ميلود هدفي" بوهران :
الفترة الصباحية : التصفيات ابتداء من (00ر09سا) :
100 متر سباحة حرة (رجال)
50 متر على الصدر (رجال)
الفترة المسائية (نهائيات / بداية من الساعة 00ر18 سا) :
الرجال : 100 متر سباحة حرة, 400 متر اربع سباحات, 50 متر على الصدر
سيدات : 50 متر سباحة حرة
الشراع / بمنتزه الصابلات بالجزائر العاصمة :
ابتداء من 00ر11 : إلكا4 - إلكا6 - ألكا7 و الأوبتمست
الكرة الطائرة / حرشة حسان (الجزائر العاصمة) :
اليوم الرابع - سيدات :
قطر - الأردن (00ر10)
الإمارات العربية المتحدة - تونس (00ر13)
الجزائر : معفاة
قاعة حرشة حسان (الجزائر) :
اليوم الرابع - رجال :
ليبيا - فلسطين (00ر16)
الجزائر - الاردن (00ر19)
معفى : قطر
كرة السلة على الكراسي / قاعة سطاوالي (الجزائر) :
الجولة الرابعة :
الامارات العربية - العربية السعودية (30ر16)
فلسطين - الجزائر (00ر19)
ليبيا (معفاة)
كرة الجرس / القاعة متعددة الرياضات حيدرة (الجزائر العاصمة) :
الجولة الأولى :
ليبيا - الاردن (30ر09)
الجزائر - قطر (00ر11)
السعودية (معفاة).