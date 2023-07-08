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الألعاب الرياضية العربية- 2023 : برنامج منافسات يوم الأحد

  أدرج يـوم : السبت, 08 جويلية 2023 18:52     الفئـة : رياضــة

الجزائر- برنامج منافسات الألعاب الرياضية العربية- 2023، المقررة غدا الأحد مع إضافة رياضة المصارعة الإغريقية الرومانية بالقاعة البيضاوية للمركب محمد بوضياف (الجزائر) :

 

       الريشة الطائرة / المدرسة العليا للفندقة والاطعام بعين البنيان (الجزائر العاصمة) :

      الفترة الصباحية (ابتداء من 00ر10) :

زوجي (رجال), زوجي (سيدات) : الدور ربع النهائي

زوجي مختلط : نصف النهائي

فردي رجال وسيدات : نصف النهائي

 

      الفترة المسائية (ابتداء من 00ر16) :

زوجي (رجال), زوجي (سيدات): نصف النهائي

زوجي مختلط : نصف النهائي

فردي (رجال), فردي (سيدات): نصف النهائي

 

      الكرة الحديدة / مركب "لوفا " بوهران :

00ر00ر09سا-- 00ر10سا: (ثلاثي /بيتانك) ذكور واناث (النصف نهائي)

00ر09سا -- 00ر10سا: (الثنائي /ليونيز) ذكور واناث (النصف نهائي)

00ر09سا -- 00ر10سا: (فردي /رافا) ذكور واناث (النصف نهائي)

30ر10سا -- 30ر11سا : (الثنائي المختلط/ بيتانك) مختلط (النصف نهائي )

30ر10سا --00ر11سا : (الثنائي المختلط/ ليونيز) مختلط (النصف نهائي )

30ر10سا -- 30ر11سا: (الثنائي /رافا)ذكور واناث (النصف نهائي )

00ر14سا-- 00ر15سا : (الثنائي المختلط/ رافا) مختلط (النصف النهائي)

00ر14سا -- 00ر15سا: (الرمي التصاعدي/ليونيز) ذكور واناث (النهائي) توزيع الميداليات

00ر14سا --00ر15سا :(ثلاثي /بيتانك) ذكور و اناث (النهائي) توزيع الميداليات

00ر15سا -- 00ر16سا: (الثنائي/ليونيز)ذكور واناث (النهائي) توزيع الميداليات

00ر15سا -- 00ر16سا: (فردي/ رافا) ذكور و اناث (النهائي ) توزيع الميداليات

 

      الملاكمة / مركز تحضير الفرق العسكرية ببن عكنون (الجزائر) :

 

14:00 سا : منازلات اوزان : -54 كلغ (نصف نهائي /سيدات)

14:15 سا : منازلات اوزان : -60 كلغ و - 66 كلغ (نصف نهائي /سيدات)

15:15سا : منازلات اوزان : -48 كلغ و - 54 كلغ (نصف نهائي / رجال)

16:00سا : منازلات اوزان : -60 كلغ و 67 كلغ (نصف نهائي / رجال)

16:30 سا :منازلات اوزان : -67 كلغ و -75 كلغ (نصف نهائي / رجال)

 

      الشطرنج / المركز العسكري بقسنطينة :

      حسب الفرق :

15:00 سا : الجولة السابعة

16:15 سا : الجولة الثامنة

17:30 سا : الجولة التاسعة

 

      المبارزة / المركز الرياضي النسوي ببن عكنون (الجزائر) :

      رجال : 

الشيش : 09سا مرحلة المجموعات, 00ر18 النهائيات

      سيدات :

الحسام : مرحلة المجموعات (00ر10سا), النهائيات (15ر18)

السيف : مرحلة المجموعات (00ر11سا), النهائيات (30ر18)

 

      دراجات / تيبازة :

00ر09 سا: ضد الساعة حسب الفرق (رجال)

00ر16: ضد الساعة حسب الفرق (سيدات)

 

      تنس الطاولة / تيبازة :

      الدور التمهيدي :

09:00 سا : الفترة الاولى : فرق السيدات

11:00 سا : الفترة الثانية : فرق الرجال

16:00 سا : الفترة الثالثة : فرق السيدات

18:00 سا : الفترة الرابعة : فرق الرجال

 

      جمباز / القاعة متعددة الرياضات بالمركب الاولمبي ميلود هدفي :

 

00ر16 سا -- 30ر17 سا : الجمباز الفني (رجال و سيدات) 

30ر17 -- 00ر18: مسابقة نهائي حسب الأجهزة

السيدات : طاولة القفز - العمودين غير المتوازيين

الرجال : الحركات الأرضية - حصان الحلق - الحلقتين

 

      المصارعة الحرة والاغريقية-الرومانية (رجال)  / القاعة البيضوية للمركب الاولمبي محمد بوضياف (الجزائر العاصمة) :

 

30ر08سا- 09سا: الكشف الطبي وعملية الوزن, مصارعة اغريقية رومانية لفئات,55 كلغ, 63 كلغ, 72 كلغ, 82 كلغ, 97 كلغ و 130 كلغ.

30ر10سا-15سا: الادوار التمهيدية والاستدراك  مصارعة اغريقية رومانية لفئات 55 كلغ, 63 كلغ, 72 كلغ, 82 كلغ, 97 كلغ و130 كلغ.

18سا : النهائيات: مصارعة اغريقية- رومانية لفئات 55 كلغ, 63 كلغ, 72 كلغ, 82 كلغ, 97 كلغ و130 كلغ.

19سا: مراسم التتويج وتسليم الميداليات.

 

      السباحة / المركز المائي للمركب الأولمبي "ميلود هدفي" بوهران :

 

الفترة الصباحية : التصفيات ابتداء من (00ر09سا) :

100 متر سباحة حرة (رجال)

50 متر على الصدر (رجال)

 

الفترة المسائية (نهائيات / بداية من الساعة 00ر18 سا) :

 

الرجال : 100 متر سباحة حرة, 400 متر اربع سباحات, 50 متر على الصدر

سيدات : 50 متر سباحة حرة

 

      الشراع / بمنتزه الصابلات بالجزائر العاصمة :

 

ابتداء من 00ر11 : إلكا4 - إلكا6 - ألكا7 و الأوبتمست

 

      الكرة الطائرة / حرشة حسان (الجزائر العاصمة) :

      اليوم الرابع - سيدات :

 

قطر - الأردن   (00ر10)

الإمارات العربية المتحدة  - تونس (00ر13)

      الجزائر : معفاة

 

      قاعة حرشة حسان (الجزائر) :

اليوم الرابع - رجال :

 

ليبيا - فلسطين  (00ر16)

الجزائر - الاردن   (00ر19)

      معفى : قطر

 

      كرة السلة على الكراسي / قاعة سطاوالي (الجزائر) :

      الجولة الرابعة :

الامارات العربية - العربية السعودية  (30ر16)

فلسطين  - الجزائر                    (00ر19)

      ليبيا (معفاة)

 

كرة الجرس / القاعة متعددة الرياضات حيدرة (الجزائر العاصمة) :

      الجولة الأولى :

ليبيا - الاردن        (30ر09)

الجزائر - قطر       (00ر11)

السعودية (معفاة).

آخر تعديل على السبت, 08 جويلية 2023 19:25
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الألعاب الرياضية العربية- 2023 : برنامج منافسات يوم الأحد
  أدرج يـوم : السبت, 08 جويلية 2023 18:52     الفئـة : رياضــة   شارك

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