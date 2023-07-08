الألعاب الرياضية العربية الجزائر-2023/ دراجات : بداية المنافسات يوم الأحد

الجزائر- تنطلق منافسات الدراجات لدورة الألعاب الرياضية العربية الجزائر-2023، غدا الأحد بمدينة تيبازة الساحلية بإجراء سباقات ضد الساعة حسب الفرق (رجال وسيدات) بمشاركة 10 بلدان، وفق ما نشرته الإتحادية الجزائرية للتخصص.

لدى الرجال, يجري سباق ضد الساعة حسب الفرق بداية من الساعة 00ر09 في حلقة مغلقة على مسافة 59 كلم, بينما ينطلق سباق السيدات عن الساعة 00ر16 على مسافة 8ر29 كلم, حسب المصدر ذاته.

و سيتم التعرف على عدد الفرق التي ستشارك في هذه المنافسة عقب إجراء الإجتماع التقني المقرر سهرة اليوم السبت (00ر20 سا).

و تتواصل منافسات الدراجات ضمن المحفل العربي بالجزائر-2023 يوم الثلاثاء بإجراء سباق ضد الساعة فردي (رجال وسيدات), متبوع بالسباق على الطريق يوم الخميس للسيدات بينما يتنافس الرجال يوم الجمعة.

و في تصريح سابق لـوأج أكد سمير علام المدير الفني الوطني للاتحادية الجزائرية للدراجات على جاهزية العناصر الوطنية لخوض هذه التظاهرة العربية, حينما قال: "أعتقد بأن رياضيينا جاهزون و واثقون قبل هذا الموعد العربي. هدفنا يتمثل في حضورنا فوق منصة التتويج, كوننا حاملون للقب العربي و حتى الإفريقي. لكننا مقتنعون بأن المنافسة ستكون شديدة على كل المستويات". و أضاف التقني: "سنكون حاضرين في منافسة ضد الساعة (فردي و حسب الفرق) و في السباق على الطريق. لنا ثقة كبيرة في الدراجين الشبان على غرار بن يوسف و شبلاوي و الأخوين فركوس, علما بأن المستوى الفني سيكون عاليا".

و أجرى الدراجون الجزائريون خلال الأسبوع الفارط اخر تربص تحضيري بالجزائر العاصمة استعدادا لهذا الموعد العربي بالجزائر-2023 بعد مشاركتهم في طواف بلدان الكاميرون و موريس و غانا و فرنسا.

يتشكل الفريق الوطني للرجال من يوسف رقيقي, حمزة عماري, حمزة يسين, عبد الرؤوف بن قايو, أسامة شبلاوي, أيوب فركوس, عبد الكريم فركوس, أيوب سهيري, عبد الرحمن كسير, محمد أمين نهاري و عبد الله بن يوسف.

و تضم تشكيلة السيدات التي يشرف على تدريبها محمد مختاري كلا من : عزوز شهرة, يسمين المداح, خديجة لعروي, سهام بوصبع, حسنى بليلي, يمينة بوقايور, إيمان ملجي و نسرين هويلي.

و سيكون الفريق الجزائري حاضرا في هذه الألعاب بتعداد يضم 16 عنصرا.

بالإضافة للجزائر, تشارك في منافسة الدراجات لهذه الألعاب العربية-2023 منتخبات الإمارات العربية, السعودية, قطر, سوريا, الكويت و البحرين.