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رابطة أبطال إفريقيا للأندية سيدات : برنامج المباريات

  أدرج يـوم : السبت, 08 جويلية 2023 16:29     الفئـة : رياضــة

الجزائر- برنامج مباريات تصفيات رابطة أبطال إفريقيا للأندية النسائية لكرة القدم الخاصة بالمنطقة الأولى لإتحاد شمال إفريقيا المقررة بمدينة وهران من 24 إلى 30 أغسطس 2023.

و أسفرت عملية قرعة هذه التصفيات التي ستدور في شكل بطولة مصغرة من 3 جولات أيام 24 و27 و30 أغسطس 2023 بمشاركة أربعة اندية من بينها آفاق غليزان (الجزائر) :

 

 

الجولة الأولى : 24 أغسطس 2023

 

نادي آفاق غليزان (الجزائر) – نادي سبورتينغ الدار البيضاء (المغرب)

نادي وادي دجلة (مصر) – الجمعية النسائية بسوسة (تونس)

 

الجولة الثانية: 27 أغسطس 2023

 

نادي وادي دجلة (مصر) – نادي آفاق غليزان (الجزائر)

الجمعية النسائية بسوسة (تونس) – نادي سبورتينغ الدار البيضاء (المغرب)

 

الجولة الثالثة 30 أغسطس  2023

 

نادي سبورتينغ الدار البيضاء (المغرب) – وادي دجلة (مصر)

نادي افاق غليزان (الجزائر) – الجمعية النسائية بسوسة (تونس)

 

ملاحظة : عقب هذه التصفيات يتأهل صاحب المركز الأول إلى المرحلة النهائية لرابطة ابطال افريقيا للاندية النسائية لكرة القدم المقررة في كوت ديفوار سنة 2023.

آخر تعديل على السبت, 08 جويلية 2023 18:18
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رابطة أبطال إفريقيا للأندية سيدات : برنامج المباريات
  أدرج يـوم : السبت, 08 جويلية 2023 16:29     الفئـة : رياضــة   شارك

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