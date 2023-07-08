رابطة أبطال إفريقيا للأندية سيدات : برنامج المباريات

و أسفرت عملية قرعة هذه التصفيات التي ستدور في شكل بطولة مصغرة من 3 جولات أيام 24 و27 و30 أغسطس 2023 بمشاركة أربعة اندية من بينها آفاق غليزان (الجزائر) :
الجولة الأولى : 24 أغسطس 2023
نادي آفاق غليزان (الجزائر) – نادي سبورتينغ الدار البيضاء (المغرب)
نادي وادي دجلة (مصر) – الجمعية النسائية بسوسة (تونس)
الجولة الثانية: 27 أغسطس 2023
نادي وادي دجلة (مصر) – نادي آفاق غليزان (الجزائر)
الجمعية النسائية بسوسة (تونس) – نادي سبورتينغ الدار البيضاء (المغرب)
الجولة الثالثة 30 أغسطس 2023
نادي سبورتينغ الدار البيضاء (المغرب) – وادي دجلة (مصر)
نادي افاق غليزان (الجزائر) – الجمعية النسائية بسوسة (تونس)
ملاحظة : عقب هذه التصفيات يتأهل صاحب المركز الأول إلى المرحلة النهائية لرابطة ابطال افريقيا للاندية النسائية لكرة القدم المقررة في كوت ديفوار سنة 2023.