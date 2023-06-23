ألعاب القوى لذوي الإحتياجات الخاصة (بطولة الجزائر-2023 ) : تصدر مولودية الجزائرية الترتيب المؤقت ب50 ميدالية

الجزائر- سيطر رياضيو ألعاب القوى لذوي الإحتياجات الخاصة لمولودية الجزائر، على منافسات البطولة الوطنية للموسم 2022-2023، المقامة من الخميس إلى يوم غد السبت بملعب ملحق المركب الأولمبي، "محمد بوضياف".

و بفضل الرياضيين الدوليين, لم يترك فريق مولودية الجزائر, أي فرصة للاندية الاخرى المشاركة, لتقلد الريادة في العديد من المسابقات و هي حاليا تحتل المركز الاول في الترتيب المؤقت لجدول الميداليات, بمجموع 50 ميدالية, ( 32 ميدالية, 11 فضية و7 برونزيات), متبوعا بنادي اوراس- تحدي باتنة في المرتبة الثانية ب 25 ميدالية (15 ذهبية, 7 فضيات و 3 برونزيات), فيما عادت المرتبة الثالثة الى نادي مشعل أتليتك بئر مراد رايس ب14 ميدالية ( 12 ذهبية وفضيتان).

و عرفت بطولة الجزائر لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة - بالنسبة لمولودية الجزائر- عودة العداء صفيان حمدي, المتوج في سباق 200م ( ت37) بتوقيت 24. 07.

و كانت المنافسة على أشدها بين ثنائي المولودية, نسيمة صايفي وصفية جلال, في مسابقة رمي القرص (ف33) وفي الاخير فازت, الاولى برمية قدرها 33م.17سم ,متبوعة بمنافستها جلال (30. 38 ).

و بالاضافة الى ذلك, برز العديد من الرياضيين, على غرار عبد الوضيح مخالفي من وفاق سطيف, الحائز على ميدالية فضية ( ف33), ب21 م. 39 وراء, المسيطر كمال كرجينة (23م 84).

كما ترك رياضيو أوراس تحدي, بصمتهم خلال هذه البطولة في العديد من المسابقات, بفضل مونية قاسمي في الصولجان وعبد الكريم كراي من نادي مشعل أتليتك بئر مراد رايس, في سباق 1500م ( 4: 13. 67) وكذا عبد اللطيف بكة , بخنة بن علو.

و بعد يومين من المنافسة, تبقى النتائج المسجلة متوسطة, حسبما اوضحه العديد من التقنيين المتابعين لاطوار البطولة, جراء ارتفاع درجات الحرارة التي أعاقت أحسن الرياضيين على إعطاء كل ما لديهم.

و جرت مسابقات اخرى مساء اليوم الجمعة وتتواصل يوم غد السبت, قبل الاعلان عن الفريق المتوج بلقب البطولة الوطنية للموسم 2022-2023.

و باستثناء, عامل المناخ ,تم تسخير أحسن الظروف لإجراء المنافسة, سواء في الجانب التقني, الرسمي, الطبي او مشاركة الاندية وخاصة حضور كل الدوليين.

و عرف الموعد الرياضي, مشاركة أكثر من 600 رياضي (418 لدى الذكور و 183 لدى الإناث).

كما تعد البطولة خاتمة موسم مكثف واختبارا حقيقيا للرياضيين المشاركين بما فيهم المعنيون بمونديال باريس-2023.