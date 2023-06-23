دراجات (البطولة الوطنية/أكابر وأواسط) : فوز نادي مجد القرارة في سباق حسب الفرق ضد الساعة

الجزائر - فاز نادي مجد القرارة بالبطولة الوطنية لسباق ضد الساعة حسب الفرق للدراجة على الطريق، أكابر و أواسط ذكور، التي جرت يوم الجمعة على مسافة 64 كلم بمشاركة 8 أندية ضمن فعاليات البطولة (ذكور و إناث) التي إنطلقت الخميس.

و قطع نادي مجد القرارة مسافة 64 كلم في زمن قدره 1سا 28د51ثا متقدما على فريق مولودية الجزائر الذي سجل زمن 1سا 29د37, فيما حل نادي دالي ابراهيم في المرتبة الثالثة بتوقيت قدره 1سا31د16ثا. و شارك في المنافسة, إلى جانب الحائزين على المراتب الثلاثة الأولى, كل من اندية أكاديمية قسنطينة و أمل المالح و أولمبي براقي و براكني البليدة و هلال بئر توتة, ما يمثل إجمالا 80 رياضيا منهم 10 سيدات.

و كانت نتائج اليوم الأول من المنافسة, التي إنطلقت يوم أمس الخميس و تدوم لغاية يوم 25 يونيو الجاري, قد أسفرت عن فوز الدراجان يوسف رقيقي و رياض قوري بالبطولة الوطنية لسباق ضد الساعة فردي للدراجة على الطريق أكابر و أواسط (إناث وذكور).

و قطع يوسف رقيقي (أكابر) الذي شارك بألوان ناديه تيرانقانو بوليون الماليزي, مسافة 34 كلم في زمن قدره 44 د و17 ثا و20ج, متقدما على محمد أمين نهاري (نادي أمل المالح) 45د و27ثا و22ج و رياض قوري (مجد القرارة) 46د و02ثا و58ج. و بنفس التوقيت وفي نفس السباق فاز رياض قوري بلقب البطولة لدى الأواسط, متقدما على الدراج حمزة عماري (نادي الايطالي Q36.5) الذي سجل 46د و10ثا و26ج, وعبد الكريم فركوس (أكاديمية قسنطينة) الذي حل ثالثا بزمن قدره 46د و34ثا و26ج. و في منافسة البطولة الوطنية لسباق ضد الساعة سيدات فردي, التي جرت على مسافة 18 كلم، توجت في صنف الاكابر الدراجة خديجة اراوي عن نادي أمل المالح التي قطعت المسافة في زمن قدره 32د43ثا46ج متقدمة عن ياسمين المداح عن نادي دالي ابراهيم بزمن قدر ب 34د04ثا87ج. و في نفس السباق و على نفس المسافة، فردي أواسط سيدات، أحرزت الرياضية ملاك مشاب عن نادي الرويبة المرتبة الأولى بتوقيت 35د34ثا68ج متقدمة عن سهام بوصبع عن نادي الرويبة.

و تختتم المنافسة يوم الأحد بانطلاق سباق على الطريق صنف أكابر (ذكور و إناث) على الساعة التاسعة صباحا لقطع مسافة 157 كلم, فيما ينطلق سباق صنف أواسط (ذكور و إناث) مساء على الساعة الثالثة زوالا على مسافة 70 كلم.