تايكواندو (البطولة الوطنية /أصاغر) : الجزائر العاصمة تحتضن المنافسة بمشاركة ما يزيد عن 380 مصارعا ومصارعة

الجزائر - إنطلقت منافسات البطولة الوطنية للتايكواندو، فئة الأصاغر (إناث وذكور)، يوم الجمعة و إلى غاية غد السبت، بالقاعة متعددة الرياضات بالحمامات (الجزائر العاصمة)، بمشاركة أزيد من 380 مصارعا ومصارعة يمثلون 15 رابطة ولائية، حسبما علم من الإتحادية الجزائرية للإختصاص.

و جاءت مشاركة هؤلاء المصارعين في هذه المنافسة الوطنية, بعد تأهلهم من بطولات ولائية (من 3 الى 4 مصارعين عن كل ولاية).

و أكد المدير الفني الوطني للتايكواندو, سليمان مسدوي في تصريحه ل"واج", انه سيتم انتقاء افضل المصارعين المتوجين لتشكيل المنتخب الوطني للأصاغر وتحضيرهم بالشكل الجيد تحسبا للمشاركة في الالعاب الاولمبية للشباب سنة 2026.

و عن مشاركة فئة الاكابر, اشار المدير الفني الوطني للاختصاص, ان المنتخب الوطني للأكابر, المكون من 16 مصارعا منهم 8 مصارعات, يحضرون بشكل جيد من خلال التربصات المغلقة المستمرة بالمركز الوطني لتحضير الفرق العسكرية ببن عكنون, وكذا بمركز تجمع وتحضير الفرق الوطنية بسويدانية تحسبا للمشاركة في البطولة الافريقية مطلع شهر اغسطس المقبل بكوت ديفوار.