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نهائي كأس الجزائر: جمعية الشلف تفوز على شباب بلوزداد و تتوج بكأسها الثانية

  أدرج يـوم : الخميس, 22 جوان 2023 20:03     الفئـة : رياضــة
نهائي كأس الجزائر: جمعية الشلف تفوز على شباب بلوزداد و تتوج بكأسها الثانية

وهران - توج فريق جمعية أولمبي الشلف للمرة الثانية, بكأس الجزائر لموسم 2022-2023 لكرة القدم, بعد فوزه على شباب بلوزداد بنتيجة (2-1 بعد الوقت الإضافي), الشوط الأول (0-1) في المباراة النهائية التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس, بملعب ميلود هدفي بوهران في نهائي النسخة السادسة و الخمسين للمنافسة.

 

سجل المنافسة بعد تتويج جمعية الشلف  بكأس موسم  "2022-2023"

 

السجل الكامل لمنافسة كأس الجزائر لكرة القدم بعد تتويج جمعية الشلف على حساب شباب بلوزداد (2-1 بعد الوقت الإضافي) بكأس النسخة السادسة والخمسين (موسم 2022-2023) على حساب جمعية وهران اليوم الخميس بملعب "ميلود هدفي" بوهران.

 

1963 : وفاق سطيف                                1964 : وفاق سطيف

1965 : مولودية سعيدة                                 1966 : شباب بلكور (شباب بلوزداد حاليا)

1967 : وفاق سطيف                                   1968 : وفاق سطيف

1969 : شباب بلكور (ش.بلوزداد حاليا )  1970 : شباب بلكور (شباب بلوزداد حاليا)

1971 : مولودية الجزائر                               1972 : حمراء عنابة

1973 : مولودية الجزائر                               1974 : اتحاد البيت المربع (اتحاد الحراش حاليا)

1975 : مولودية وهران                             1976 : مولودية الجزائر

1977 : شبيبة الكوكبي (ش.القبائل حاليا) 1978 : شباب بلكور (شباب بلوزداد حاليا)

1979 : ملاحة حسين داي (ن. حسين داي حاليا) 1980 : وفاق سطيف

1981 : إتحاد الجزائر                                1982 : ديناميكية بناء الجزائر

1983 : مولودية الجزائر                            1984 : مولودية وهران

1985 : مولودية وهران                     1986 : شبيبة تيزي وزو (شبيبة القبائل حاليا)

1987 : إتحاد الحراش                              1988 : إتحاد الجزائر

1989 : وفاق سطيف                               1990 : لم تجر

1991 : إتحاد بلعباس                               1992 : شبيبة القبائل

1993 : لم تجر                                      1994 : شبيبة القبائل

1995 : شباب بلوزداد                             1996 : مولودية وهران

1997 : إتحاد الجزائر                              1998 : وداد تلمسان

1999 : إتحاد الجزائر                      2000 : شباب بني ثور

2001 : إتحاد الجزائر                              2002 : وداد تلمسان

2003 : إتحاد الجزائر                            2004 : اتحاد الجزائر

2005 : جمعية الشلف                      2006 : مولودية الجزائر

2007 : مولودية الجزائر                          2008 : شبيبة بجاية

2009 : شباب بلوزداد                             2010 : وفاق سطيف

2011 :  شبيبة القبائل                             2012 : وفاق سطيف

2013 : اتحاد الجزائر                             2014 : مولودية الجزائر

2015 : مولودية بجاية                           2016 :  مولودية الجزائر

2017 : شباب بلوزداد                            2018 : اتحاد بلعباس

2019: شباب بلوزداد               2023: جمعية الشلف .

آخر تعديل على الجمعة, 23 جوان 2023 16:28
كلـمات مفتـاحيــة :
نهائي كأس الجزائر: جمعية الشلف تفوز على شباب بلوزداد و تتوج بكأسها الثانية
  أدرج يـوم : الخميس, 22 جوان 2023 20:03     الفئـة : رياضــة   شارك

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