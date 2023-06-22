نهائي كأس الجزائر: جمعية الشلف تفوز على شباب بلوزداد و تتوج بكأسها الثانية

سجل المنافسة بعد تتويج جمعية الشلف بكأس موسم "2022-2023"
السجل الكامل لمنافسة كأس الجزائر لكرة القدم بعد تتويج جمعية الشلف على حساب شباب بلوزداد (2-1 بعد الوقت الإضافي) بكأس النسخة السادسة والخمسين (موسم 2022-2023) على حساب جمعية وهران اليوم الخميس بملعب "ميلود هدفي" بوهران.
1963 : وفاق سطيف 1964 : وفاق سطيف
1965 : مولودية سعيدة 1966 : شباب بلكور (شباب بلوزداد حاليا)
1967 : وفاق سطيف 1968 : وفاق سطيف
1969 : شباب بلكور (ش.بلوزداد حاليا ) 1970 : شباب بلكور (شباب بلوزداد حاليا)
1971 : مولودية الجزائر 1972 : حمراء عنابة
1973 : مولودية الجزائر 1974 : اتحاد البيت المربع (اتحاد الحراش حاليا)
1975 : مولودية وهران 1976 : مولودية الجزائر
1977 : شبيبة الكوكبي (ش.القبائل حاليا) 1978 : شباب بلكور (شباب بلوزداد حاليا)
1979 : ملاحة حسين داي (ن. حسين داي حاليا) 1980 : وفاق سطيف
1981 : إتحاد الجزائر 1982 : ديناميكية بناء الجزائر
1983 : مولودية الجزائر 1984 : مولودية وهران
1985 : مولودية وهران 1986 : شبيبة تيزي وزو (شبيبة القبائل حاليا)
1987 : إتحاد الحراش 1988 : إتحاد الجزائر
1989 : وفاق سطيف 1990 : لم تجر
1991 : إتحاد بلعباس 1992 : شبيبة القبائل
1993 : لم تجر 1994 : شبيبة القبائل
1995 : شباب بلوزداد 1996 : مولودية وهران
1997 : إتحاد الجزائر 1998 : وداد تلمسان
1999 : إتحاد الجزائر 2000 : شباب بني ثور
2001 : إتحاد الجزائر 2002 : وداد تلمسان
2003 : إتحاد الجزائر 2004 : اتحاد الجزائر
2005 : جمعية الشلف 2006 : مولودية الجزائر
2007 : مولودية الجزائر 2008 : شبيبة بجاية
2009 : شباب بلوزداد 2010 : وفاق سطيف
2011 : شبيبة القبائل 2012 : وفاق سطيف
2013 : اتحاد الجزائر 2014 : مولودية الجزائر
2015 : مولودية بجاية 2016 : مولودية الجزائر
2017 : شباب بلوزداد 2018 : اتحاد بلعباس
2019: شباب بلوزداد 2023: جمعية الشلف .