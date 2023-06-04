كرة القدم داخل القاعة (كأس العرب-2023): المنتخب الجزائري يحل بجدة

جدة (السعودية) - حل المنتخب الجزائري لكرة القدم داخل القاعة يوم الأحد بمدينة جدة السعودية، تحسبا للمشاركة في كأس العرب-2023 المقررة من 6 إلى 16 يونيو الحالي بالمملكة العربية السعودية، حسبما أعلنت عنه الإتحادية الجزائرية (فاف) في بيان مقتضب على موقعها الرسمي.

و أورد بيان للهيئة أن "المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة وصل اليوم الأحد في حدود الواحدة صباحا بجدة للمشاركة في كأس العرب 2023".

و قاد الوفد الجزائري العضو الفيدرالي حسام حركات وزهير جلول المدير الفني الوطني, يضيف ذات المصدر.

و بعدما أقام بفندق "سينترو سالاما" بجدة, توجه الوفد الجزائري الى القاعة متعددة الرياضات لنادي اتحاد جدة لإجراء أول حصة تدريبية والتي انطلقت على الواحدة زوالا بالتوقيت المحلي.

و استدعى الناخب الوطني نور الدين بن عمروش, 16 لاعبا للمشاركة في الكأس العربية, أغلبيتهم ينشطون في فرنسا, حيث اختتموا تربصهم التحضيري يوم 26 مايو الفارط بالنادي العسكري ببني مسوس (الجزائر).

و تخلل هذا التربص الذي جرى على مدار أسبوع, مباراتين وديتين أمام المنتخب الوطني الجامعي لكرة القدم داخل القاعة, ببني مسوس.

و أوقعت القرعة المنتخب الوطني في المجموعة الأولى رفقة السعودية (البلد المنظم), اضافة الى ليبيا والسودان.

و يدشن الفريق الوطني المنافسة امام السعودية يوم 6 يونيو 2023 على (30ر14 بتوقيت الجزائر) ضمن الجولة الأولى, قبل التباري مع ليبيا يوم 8 يونيو (30ر14), على أن تكون آخر مقابلة من مرحلة المجموعات أمام السودان يوم 10 يونيو (00ر17).

و تشهد هذه الدورة 12 بلدا مقسما على ثلاث مجموعات كل واحد منها تضم أربع منتخبات, ويتأهل صاحبي المركزين الأولين رفقة أفضل منتخبين يحتلان الصف الثالث, الى الدور ربع النهائي المقرر يوم 13 يونيو, ليكون متبوعا بنصف النهائي يوم 14 يونيو, على أن يقام النهائي يوم 16 يونيو.

قائمة 16 لاعبا جزائريا :

- حراسة المرمى : تفاف سمير (هيروفيل فوتسال), شردودي محمد (آسي أوزيوم)

- الدفاع : دحماني علي (ليل ميت فوتسال), بن صابر بومدين (نانت ميت فوتسال), بسة عمار (كا بي يونايتد فوتسال), تاكجراد عز الدين (تولوز ميت فوتسال), سديرة عبدو سفيان (ليل ميت فوتسال).

- وسط الميدان: جبراني عبد الحق (نادي برج بوعريريج), مالكي برايان (نانت ميت فوتسال).

- الهجوم : بن ضيف الله محمد (باريس آكاسا فوتسال), عزوزو بلال (باريس آكاسا فوتسال), مجاهد سفيان (موفو ميت فوتسال), سي شايب سكندر (ماركوفيل فوتسال), حماد ماثيو (كا بي يونايتد فوتسال), بن شريف أمين (غول فوتسال), بتركي وليد (غول فوتسال).