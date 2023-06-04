دراجات/طواف الكاميرون-2023: حمزة ياسين يفوز بالمرحلة الثانية

وحقق الدراج الجزائري وقتا قدره ساعتين و 33 دقيقة و 43 ثانية, متقدما على الهولندي ميركس بيتير من فريق "غلوبال سايكلين تيم" والرواندي تويزيري إيتيان اللذين حققا نفس التوقيت.
وكان حمزة ياسين قد فاز بالمرحلة الأولى من طواف الكاميرون, أمس السبت, بين مدينتي فيويل و غاروا على مسافة 100,3 كلم.
وقطع ياسين حمزة المتأهل سلفا للألعاب الاولمبية -باريس 2024- مسافة السباق في زمن قدره 2سا و36د و57ثا وهو نفس التوقيت الذي سجله كل من زميليه عبد الله بن يوسف (22) و عبد الكريم فركوس (25).
و تشارك الجزائر بخمسة دراجين في طبعة 2023 لطواف الدراجات بالكاميرون, المقررة في 10 مراحل, في الفترة الممتدة من 3 إلى 11 يونيو.
و يتعلق الأمر بكل من ياسين حمزة, عبد الله بن يوسف, محمد نجيب عسال, محمد أمين نهاري وعبد الكريم فركوس , بقيادة المدير الفني الوطني, سمير علام ومساعده الميكانيكي يوسف جراح.
ويشارك في طواف الكاميرون (1200 كلم) بعض من أحسن الدراجين الأفارقة بالإضافة إلى منتخبات افريقية وعدد من الأندية الأوربية شبه محترفة.
ومن بين مستجدات طبعة- 2023 , المرور من 8 مراحل إلى 10 مراحل . وستجوب قافلة المشاركين هذه المرة, ست جهات في الكاميرون وهي الشمال, الساحل, الغرب , الجنوب الغربي , الجنوب والوسط .