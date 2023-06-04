اتحاد الجزائر-يونغ آفريكانز (0-1): نادي "سوسطارة" يدخل التاريخ ويرصع أول نجمة في سجله

الجزائر - رصع فريق اتحاد الجزائر سجله بـ"نجمة ذهبية" ودخل التاريخ من أوسع أبوابه, إثر تتويجه, ولأول مرة في تاريخه, بلقب كأس الكنفيدرالية الافريقية لكرة القدم (كاف), على الرغم من خسارته أمام يونغ آفريكانز التنزاني بنتيجة (0-1) الشوط الأول (0-1) في إياب النهائي الذي جرى سهرة اليوم السبت بملعب 5 جويلية الأولمبي بالجزائر العاصمة.

التتويج كان صعبا للغاية سيما وأن الفريق المنافس جاء للجزائر بنية انتزاع اللقب من الاتحاد, بعد أقل من أسبوع من خسارته داخل الديار (1-2) في ذهاب النهائي الذي جرى الاحد الفارط بملعب "بن جامين مكابا" بالعاصمة التنزانية دار السلام.

وشهدت مجريات اللقاء لحظات صعبة بالنسبة لعناصر الاتحاد وأنصاره الذين حلوا بالمدرجات منذ الصبيحة وكانوا بأعداد غفيرة جدا بالملعب الكبير.

إقرأ أيضا: كأس الكنفيدرالية الافريقية لكرة القدم: اتحاد الجزائر يتوج باللقب

ولم تكن البداية مثلما تمناها الجميع, فبعد ترقب من الطرفين, لم يستغرق الضيوف وقتا كبيرا, وراحوا يبحثون عن التهديف وكان لهم ما يريدون. ففي الدقيقة الرابعة توغل كينيدي موسوندا, لتتم عرقلته من طرف سعدي رضواني, والحكم الموريتاني بيدا دهان لم يتوان عن الإعلان على ضربة جزاء, ليتولى زميله جوما شاباني تنفيذها بنجاح في الدقيقة (7), وسط دهشة الأنصار.

ردة فعل الاتحاد كانت نوعا ما محتشمة, عندما سدد المهاجم البوتسواني توميسونغ أوريبونيي كرة في الدقيقة (8) والحارس ينقذها على مرتين.

بعدها تراجعت الوتيرة, حيث بقي الطرفان يبحثان عن ثغرة للوصول الى منطقة عمليات المنافس دون جدوى.

وفي الدقيقة الـ30 جاءت أخطر فرصة لأبناء "سوسطارة" اثر تمريرة من بوسليو الى رأسية محيوص وتمر بقليل عن القائم الايسر للحارس جيغي ديارا.

لتتراجع الوتيرة مرة أخرى, إلى غاية اللحظات الأخيرة قبل نهاية المرحلة الأولى, عندما سدد ميريلي مخالفة غير مباشرة في الدقيقة (45+3) تصل الى بوسليو الذي يسدد كرة أرضية والحارس التنزاني يتصدى لها, وهي آخر فرصة في المرحلة الأولى التي انتهت بتقدم الضيوف بهدف دون مقابل.

بداية الشوط الثاني سجلت تغييرا من طرف التشكيلة العاصمية, عندما أقحم المدرب عبد الحق بن شيخة, عبد الرحمن مزيان, للعب ورقة الهجوم, بدلا من الوسط الدفاعي, ميصالة مرباح.

غير أن الخطورة جاءت من الضيوف, عندما سدد المهاجم ماييلي كرة أرضية قوية في الدقيقة (47) والحارس اسامة بن بوط يتصدى لها.

رد عليها النادي الأحمر والاسود في الدقيقة (56) بهجمة مرتدة, قادها بوسليو الذي قدم كرة على طبق لزميله البوتسواني أوريبونيي, قبل أن تتم عرقلته من طرف المدافع ابراهيم عبد الله حمد, والحكم يعلن ضربة جزاء, إلا أن القائد زين الدين بلعيد أخفق في ترجمتها الى هدف عندما تصدى لها الحارس جيغي ديارا.

هذا التضييع أدخل الشك في نفوس عناصر تشكيلة "البهجة" الذين ظهر عليهم الارتباك في بعض اللحظات مما فوت عليهم عدة كرات, فيما حفزت اللقطة لاعبي المدرب التونسي, نابي محمد نصرالدين, ودفعهم الى صنع عدد من الهجمات لاقتناص الهدف.

كما قام المدرب الجزائري بإحداث تغييرات أخرى سيما بإقحام اسماعيل بلقاسمي لإعطاء نفس إضافي للهجوم, وهذا الأخير ضيع فرصة لا تعوض في الدقيقة (84) الذي لم يحسن استغلالها أمام حارس ساقط وشباك شبه شاغرة.

بعدها حاول كل طرف الرمي بثقله على الآخر لكن دون لقطات تذكر, إلى غاية الاعلان عن نهاية المباراة بتتويج مستحق للاتحاد.

وبعد أكثر من 90 دقيقة من "ارتفاع في ضغط الدم", افتك نادي "سوسطارة" أول تاج قاري تاريخي في سجله مرصعا بذلك أول نجمة على قميصه, رغم الهزيمة (0-1) مستفيدا من الفوز الثمين خارج الديار (2-1) في لقاء الذهاب.

ويعود آخر نهائي خاضه الاتحاد في منافسة قارية الى سنة 2015 امام تي بي مازيمبي (0-2 ذهاب, 1-2 إياب).

وتسلم قائد الفريق, زين الدين بلعيد, الكأس من يدي رئيس الكنفيدرالية الافريقية لكرة القدم, باتريس موتسيبي, بحضور وزير الشباب والرياضة, عبد الرحمن حماد, ورئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف), جهيد زفيزف.

ووسط أجواء فرحة لا توصف, رفع بلعيد الكأس عاليا مطلقا العنان لحناجر الأنصار الذين تفاعلوا معه, وهو برفقة والد لاعب الاتحاد الراحل, بلال بن حمودة, والذي كان حاملا لصورة ابنه المتوفي السنة الماضية.

ومباشرة عقب تتويج الاتحاد باللقب القاري, هنأ رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, النادي العاصمي على هذا الإنجاز التاريخي, في تغريدة له على حسابه الرسمي في "تويتر".

نهائي-إياب/: اتحاد الجزائر - يونغ أفريكانز 0-1: بطاقة فنية

الجزائر - البطاقة الفنية لإياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم 2023, الذي جمع سهرة اليوم السبت, اتحاد الجزائر - يونغ أفريكانز التنزاني 0-1 (الشوط الأول: 0-1) بملعب 5 جويلية (الجزائر العاصمة):

أرضية جيدة - جو ممطر - جمهور غفير جدا

التحكيم : الحكم الرئيسي الموريتاني بيدا دهان, بمساعدة الأنغولي جرسون إيميليانو دوس سانتوس (مساعد أول) والموزمبيقي أرسينيو شادرسك مارانقولو (مساعد ثاني).

الأهداف :

يونغ أفريكانز : جوما شاباني (د7 ض.ج)

الإنذارات :

اتحاد الجزائر: أيمن محيوس (د 4), توميسانغ أوريبونيي (د77)

يونغ أفريكانز: لوماليسا موتمبالا (د15), باكاري نوندو موامنييتو (د67), المدرب نابي محمد نصرالدين (د90+7)

تشكيلة الفريقين :

اتحاد الجزائر: أسامة بن بوط, سعدي رضواني, هيثم لوصيف, زين الدين بلعيد, آدم عليلات, أسامة شيتة, اسلام مريلي, خالد بوسليو (اسماعيل بلقاسمي د73), ميصالة مرباح (عبد الرحمان مزيان د46), أيمن محيوس (طاهر بن خليفة د90+5), توميسانغ أوريبونيي.

المدرب: عبد الحق بن شيخة.

يونغ أفريكانز: جيغي ديارا, وادول جوما شاباني (جيسوس مولوكو د83), ديكسون نيكسون جوب, ابراهيم عبد الله حماد, باكاري نوندو موامنييتو, أبوبكر سالوم, تويسيلا كيسيندا (بيرنار موريسون د62), مدثر عباس يحيى عباسي (كليمون فرانسيس مزيزي د84), لوماليسا موتمبالا (فريدي موسى شاح د84), فيستون كلالا ماييلي, كينيدي موسوندا (ستيفان عزيز كي د72). المدرب: نابي محمد نصرالدين.

كأس الكونفدرالية 2023: مشوار اتحاد الجزائر

الجزائر - مشوار اتحاد الجزائر في منافسة كاس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم 2023, عقب تتويجه باللقب لأول مرة في تاريخه رغم خسارته أمام يونغ آفريكانز التنزاني بنتيجة (0-1) الشوط الأول (0-1) في إياب النهائي الذي جرى سهرة اليوم السبت بملعب 5 جويلية الأولمبي بالجزائر العاصمة.

مرحلة المجموعات:

-- احتل اتحاد الجزائر المركز الثاني في المجموعة الاولى التي ضمت كذلك مارومو غالانتس (جنوب افريقيا), سانت ايلوا لوبوبو(جمهورية الكونغو الديمقراطية), نادي الاخضر الليبي), بعد حصوله على مجموع 11 نقطة (بثلاثة انتصارات و تعادلين و خسارة واحدة) .

الدور ربع النهائي :

مقابلة الذهاب : اتحاد الجزائر - الجيش الملكي (2-0)

مقابلة العودة : الجيش الملكي - اتحاد الجزائر (3-2)

الدور نصف النهائي :

مقابلة الذهاب : اساك ميموزا - اتحاد الجزائر (0-0)

مقابلة العودة : اتحاد الجزائر- اساك ميموزا (2-0).

النهائي:

مقابلة الذهاب: يونغ أفريكانز - اتحاد الجزائر (1-2)

مقابلة العودة: اتحاد الجزائر - يونغ أفريكانز (0-1).

المنافسات الافريقية للأندية: سجل الأندية الجزائرية

الجزائر - التحق اتحاد الجزائر, اليوم السبت, بسجل الأندية الجزائرية المتوجة على الساحة القارية, عقب احرازه للقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم 2023, لأول مرة في تاريخه رغم خسارته أمام يونغ آفريكانز التنزاني بنتيجة (0-1) الشوط الأول (0-1) في إياب النهائي الذي جرى سهرة اليوم السبت بملعب 5 جويلية الأولمبي بالجزائر العاصمة.

كأس افريقيا للأندية البطلة:

مولودية الجزائر: 1976

شبيبة القبائل: 1981

وفاق سطيف: 1988

شبيبة القبائل: 1990

رابطة أبطال افريقيا:

وفاق سطيف: 2014

كأس الكؤوس:

شبيبة القبائل: 1995

كأس الكاف:

شبيبة القبائل: 2000

شبيبة القبائل: 2001

شبيبة القبائل: 2002

كأس الكونفدرالية:

اتحاد الجزائر: 2023.

تصريحات

الجزائر - تصريحات استقتها وأج عقب تتويج اتحاد الجزائر بكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بالرغم من خسارته ضد يونغ أفريكانز التنزاني (0-1 \ لقاء الذهاب: 1-2), سهرة السبت, بملعب 5 جويلية الأولمبي (الجزائر العاصمة):

عبد الحق بن شيخة / مدرب اتحاد الجزائر:

"الحمد لله على هذا التتويج الغالي .. فمن وعد وفى .. الله عز وجل سخر لنا هذه الظروف لنكون أبطالا بعد سنوات من الانتظار لنيل كأس إفريقية وهو إنجاز غير سهل. الفضل يرجع للجمهور الذي ساندنا منذ بداية المغامرة وخاصة في هذا النهائي حيث شجعونا إلى آخر لحطة رغم تلقينا لهدف مبكر من ركلة جزاء. أظن أن الضغط أثّر كثيرا على لاعبينا و نقص الخبرة ظهر جليا عليهم وحتى التحكم في مجريات اللعب لم يكن كما كنا نريد. الأهم أننا بلغنا هدفنا بفضل المشوار الجيد الذي أديناه طوال هذه المغامرة القارية التي امتدت على مدار 12 مقابلة كنا حاضرين فيها بامتياز.

صراحة من حيث الأداء لم أتعرف على لاعبينا حيث عاشوا ضغطا نفسيا رهيبا حاولنا تسييره ليأتي تضييع ركلة الجزاء الذي عقد من مأموريتنا وعملنا على القيام بالتغييرات الصحيحة. فيما يخص بداية اللقاء السيئة أظن أنه راجع إلى الضغط النفسي الكبير الذي كبّل أقدام لاعبينا, ضف إلى ذلك تسجيل الفريق الخصم من ركلة جزاء وهو ما زاد من ثقتهم, لأن النهائي دائما ما يكون معقد.

لكن نحن سعداء بهذا التاج القاري سيما وأن جمهور الاتحاد والشعب الجزائري بالكامل سعيد بهذا التتويج الغالي. نستحق هذا اللقب الذي ضحينا من أجله بلقب البطولة الوطنية, فلولا كأس الكونفدرالية لكنا نحتل المرتبة الثانية على الأقل في جدول الترتيب.

نحن سعداء جدا بهذا الإنجاز لأننا نجحنا في جلب الكأس القارية الغالية بعد سنوات عجاف وتوالي أجيال من اللاعبين الكبار الذين حملوا قميص الاتحاد على غرار مزياني, سعدي, عبدوش, حاج عدلان و دزيري, لكن الله سبحانه وتعالى وفّق هذا الجيل الشاب لنيل اللقب. صحيح أننا لم نكن جيدين في النهائي لكن المقابلات السابقة هي من سمحت لنا بهذا الفوز الكبير. نجحت في تسيير الشوط الثاني ونهاية المباراة من خلال تغيير خطة اللعب والقيام بالتبديلات اللازمة خاصة بعد إهدار ضربة الجزاء والحمد الله على الفوز. أنا أسعد إنسان فوق الكرة الأرضية فبعد مشوار فاق 25 سنة في عالم التدريب لم أنل كأسا قارية سواء مع الأندية التي دربتها في بلادي أو في الخارج, لكن اليوم نلت ثاني لقب قاري في ظرف أقل من سنة وهذا من فضل ربي كمكافأة على المجهودات التي بذلتها".

محمد نصر الدين نابي / مدرب يونغ أفريكانز:

"فوزنا بنتيجة 1-0 لم يكن كافيا وهذا هو حال كرة القدم. بداية أود أن أهنئ اتحاد الجزائر على هذا التتويج المستحق بالنظر إلى المشوار الجيد. خضنا نهائيا رائعا عشنا من خلاله لحظات كروية رائعة وهذه هي حلاوة كرة القدم, و أظن أنكم سوقتم لصورة رائعة لدى الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم, هنيئا لكم. الأمطار أعاقتنا كثيرا في لقاء الذهاب لأن تنزانيا تمتاز بطقس استوائي شهد تساقطا كثيفا للأمطار التي أضرّت كثيرا بأرضية الميدان. لكن الأمطار التي تهاطلت اليوم بالجزائر لم تؤثر كثيرا على جودة مردودنا. أظن أن نسق المباراة هو الذي لم يسمح لنا بصنع فرص كثيرة خاصة مع العمل الجيد الذي قام به لاعبو الاتحاد في

الشوط الثاني حيث أغلقوا علينا المساحات. ناهيك عن نقص الفعالية الهجومية و هو ما كان ينقصنا حقيقة. تمتعنا بالأجواء التي سادت المباراة والنسق و الأحاسيس التي رافقت أطوار اللقاء. صراحة عشت نهائيا رائعا سيبقى راسخا في ذهني مثل كل مدرب كنت أرغب في تحقيق الفوز ونيل اللقب لكن بعد نهاية المقابلة والخسارة ينتهي كل شيء وأهنئ الفريق الخصم على انتصاره. أظن أننا خسرنا النهائي في دار السلام بسبب نقص التركيز ونقص الخبرة في مثل هذه النهائيات الإفريقية بما أنه أول نهائي يلعبه الفريق واللاعبون خانتهم ثقافة النهائيات وهو ما أثر علينا في الذهاب. حاولنا التدارك في لقاء الإياب لكن لم ننجح. لم نستغل كما يجب تضييع ركلة الجزاء من طرف اتحاد الجزائر لكن أظن أننا لم نستطع القيام بالكثير بما أن الاتحاد دافع بكل قواه وهو من صعب من مهمتنا. في الأخير نادي كبير مثل الاتحاد وجمهوره يستحق هذا التتويج, حتى نحن كنا نستحق التتويج لكن هذه هي كرة القدم ونحن رياضيين نتقبل الخسارة.

تصريحات

الجزائر - تصريحات استقتها وأج عقب تتويج اتحاد الجزائر بكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بالرغم من خسارته ضد يونغ أفريكانز التنزاني (0-1 \ لقاء الذهاب: 1-2), سهرة السبت, بملعب 5 جويلية الأولمبي (الجزائر العاصمة):

-مصالة مرباح / متوسط ميدان اتحاد الجزائر:

"توجنا بلقب غالي ولو بصعوبة كبيرة, خاصة بالنسبة لي بما أنني عائد من الإصابة. أنا سعيد جدا بهذا التتويج سيما وأنه أول لقب في مشواري الكروي وضف إلى ذلك أننا زيّنا قميص اتحاد الجزائر بنجمة غالية. الشكر الجزيل لأنصار اتحاد الجزائر الذين ساندونا طوال الموسم وتحية كبيرة لجميع زملائي وكذا الطاقم الفني".

-أسامة بن بوط / حارس مرمى اتحاد الجزائر:

"عشنا نهائي (إياب) تحت ضغط كبير لكننا نجحنا في الصمود إلى غاية صافرة الحكم النهائية. أنا سعيد جدا بمساهمتي في انتزاع هذا اللقب القاري لفائدة نادي اتحاد الجزائر, خصوصا بعد خسارتي للنهائي الأول في كأس الكونفدرالية الإفريقية عام 2021 مع شبيبة القبائل. أهدي هذا اللقب الإفريقي إلى كل الشعب الجزائري وخاصة أنصار الاتحاد الذين كانوا سندا لنا إلى آخر لحظة".

-سعدي رضواني / مدافع اتحاد الجزائر:

"أدينا مشوار بطل منذ انطلاق المنافسة ونجحنا في رفع اللقب القاري أمام أنصارنا. تسيير هذا اللقاء كان صعبا للغاية سيما بعد الفوز الذي حققناه في تنزانيا (ذهاب). دخلنا بطريقة سيئة في المباراة من خلال تلقي هدف مبكر عبر ركلة جزاء, لكن تضامن المجموعة ودعم أنصارنا ساعدونا على تجاوز الصعاب والفوز بهذه الكأس الإفريقية التي طال انتظارها".

-عبد الرحمان مزياني / مهاجم اتحاد الجزائر:

"لقد وعدت الأنصار أننا سنتوج بلقب قاري و اليوم وفيت بوعدي. أهدي هذا اللقب الإفريقي إلى روح زميلنا بلال بن حمودة الذي فقدناه العام الماضي بشكل مأساوي إثر حادث مرور".

-عبد الفتاح بلقاسمي / مهاجم اتحاد الجزائر:

"نجحنا في نيل هذا اللقب الإفريقي بعد تضحيات جسام من طرف كل اللاعبين وكذا أعضاء الطاقم الفني. اللاعبون بذلوا قصارى جهدهم في هذه السهرة من أجل انتزاع هذا اللقب القاري الذي سيبقى في تاريخ نادي اتحاد الجزائر. أشكر أنصارنا الذين لعبوا دور اللاعب رقم 12 بطريقة رائعة وفعالة".