وجاء في تهنئة رئيس الجمهورية : ''مبروك النصر لاتحاد الجزائر..مبروك لأبناء سوسطارة و لكل الجزائريات و الجزائريين. شكرا يا أبطال إفريقيا''.
رئيس الجمهورية يهنئ اتحاد الجزائر على تتويجه بكأس الكونفدرالية الافريقية
أدرج يـوم : السبت, 03 جوان 2023 22:31 الفئـة : رياضــة
الجزائر- هنأ رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, فريق اتحاد الجزائر عقب تتويجه بكأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم (كاف), سهرة اليوم السبت بملعب 5 جويلية الأولمبي بالجزائر العاصمة, على حساب يونغ آفريكانز التنزاني, حسب ما جاء في حسابه الرسمي على "تويتر".
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