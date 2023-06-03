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رئيس الجمهورية يهنئ اتحاد الجزائر على تتويجه بكأس الكونفدرالية الافريقية

  أدرج يـوم : السبت, 03 جوان 2023 22:31     الفئـة : رياضــة
رئيس الجمهورية يهنئ اتحاد الجزائر على تتويجه بكأس الكونفدرالية الافريقية

الجزائر- هنأ رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, فريق اتحاد الجزائر عقب تتويجه بكأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم (كاف), سهرة اليوم السبت بملعب 5 جويلية الأولمبي بالجزائر العاصمة, على حساب يونغ آفريكانز التنزاني, حسب ما جاء في حسابه الرسمي على "تويتر".

وجاء في تهنئة رئيس الجمهورية : ''مبروك النصر لاتحاد الجزائر..مبروك لأبناء سوسطارة و لكل الجزائريات و الجزائريين. شكرا يا أبطال إفريقيا''.

كلـمات مفتـاحيــة :
رئيس الجمهورية يهنئ اتحاد الجزائر على تتويجه بكأس الكونفدرالية الافريقية
  أدرج يـوم : السبت, 03 جوان 2023 22:31     الفئـة : رياضــة   شارك

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