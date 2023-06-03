جيجل/البطولة الوطنية الجامعية للدراجات الهوائية : الدراج قواري هيثم إياد في المرتبة الأولى

و حل ثانيا الدراج حامة يونس من مديرية الخدمات الجامعية لولاية بجاية متبوعا بالدراج بوقزيوة محمد شوقي من مديرية الخدمات الجامعية لجيجل.
و أوضح نجم الدين جرداوي مدير الخدمات الجامعية لولاية جيجل، الجهة المنظمة للتظاهرة، أن البطولة الوطنية الجامعية للدراجات الهوائية في طبعتها الثالثة والتي جاءت بالتنسيق مع كل من الرابطة الولائية للدراجات الهوائية بجيجل ومديرية الشباب والرياضة قد عرفت مشاركة حوالي 120 دراجا يمثلون مختلف جامعات الوطن.
و أضاف أنه تم تقسيم أطوار البطولة إلى مرحلتين الأولى بمسار مغلق بوسط المدينة على مسافة 10,5 كلم والثاني سيكون يوم غد السبت على مسار مفتوح يربط المدينة بين الجامعية تاسوست وبلدية القنار نشفي على مسافة 20 كلم.
من جهته، أكد عبد المجيد عمور ممثل المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية على هامش افتتاح منافسات البطولة أن المديرية العامة وبعد النجاح المسجل خلال الطبعات الثلاث السابقة ستسعى لتوسيع نطاق المشاركة للطلبة الدوليين بإعطاء البعد المغاربي ثم العربي لهذه البطولة.