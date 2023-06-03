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كأس الجزائر/نهائي ذكورأقل من 17 سنة : شبيبة الساورة تطيح بمولودية الجزائر (1-0) وتتوج بالكأس

  أدرج يـوم : السبت, 03 جوان 2023 09:07     الفئـة : رياضــة

الجزائر - توجت شبيبة الساورة بكأس الجزائر لأقل من 17 سنة - موبليس 2023، بعد فوزها أمام مولودية الجزائر 1-0 (الشوط الأول: 0-0)، يوم الجمعة، بملعب عمر بن رابح بالدار البيضاء (الجزائر العاصمة).

و سجل الهدف الوحيد في اللقاء خلال مجريات الشوط الثاني عبر اللاعب طاهوري.

و عقب هذا التتويج, تخلف شبيبة الساورة في سجل المنافسة, نادي ورقلة الفائز في آخر نسخة (2019) أمام نادي بارادو (1-0) بملعب براكني بالبليدة.

و في وقت سابق من نهار اليوم, توجت شبيبة القبائل بكأس الجزائر لأقل من 15 سنة - موبليس 2023, على حساب وفاق المدية بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 (الوقت الأصلي 1-1 / الشوط الأول: 0-1) بملعب عمر بن رابح بالدار البيضاء (الجزائر العاصمة).

و بهذا التتويج, يخلف فريق شبيبة القبائل, في سجل المنافسة, وفاق سطيف المتوج بآخر نسخة ''2019'' على حساب أولمبي الشلف بركلات الترجيح 4-1 (الوقت الرسمي: 0-0) بملعب براكني بالبليدة.

و كان اتحاد الجزائر لأقل من 19 سنة قد توج أمس الخميس بكأس الجزائر للفئة -موبليس 2023, بعد الفوز أمام مولودية سعيدة بنتيجة 5-0 (الشوط الأول: 1-0) بملعب عمر بن رابح بالدار البيضاء (الجزائر العاصمة).

و خلف اتحاد الجزائر في سجل المنافسة, وفاق سطيف, الذي أحرز نسخة ''2019'' على حساب شباب قسنطينة (1-0) بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

و سيلعب نهائي كأس الجزائر لكرة القدم داخل القاعة, سهرة اليوم الجمعة (سا 00ر20) بقاعة حرشة حسان, والذي سيجمع نادي بارادو - نادي ازيوم اقبو.

 

النتائج الجزئية للنهائيات :

 

الخميس 1 يونيو:

 

نهائي ذكور أقل من 19 سنة : اتحاد الجزائر- مولودية سعيدة          5-0

 

الجمعة 2 يونيو:

 

نهائي ذكور أقل من 15 سنة : وفاق المدية -  شبيبة القبائل            1-1 (3-5 بركلات الترجيح)

نهائي ذكور أقل من 17 سنة : شبيبة الساورة - مولودية الجزائر         1-0

نهائي كرة القدم داخل القاعة : نادي بارادو - نادي أزيوم  أقبو            00ر20سا.

آخر تعديل على السبت, 03 جوان 2023 10:07
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كأس الجزائر/نهائي ذكورأقل من 17 سنة : شبيبة الساورة تطيح بمولودية الجزائر (1-0) وتتوج بالكأس
  أدرج يـوم : السبت, 03 جوان 2023 09:07     الفئـة : رياضــة   شارك

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