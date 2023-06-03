كأس الجزائر/نهائي ذكورأقل من 17 سنة : شبيبة الساورة تطيح بمولودية الجزائر (1-0) وتتوج بالكأس

و سجل الهدف الوحيد في اللقاء خلال مجريات الشوط الثاني عبر اللاعب طاهوري.
و عقب هذا التتويج, تخلف شبيبة الساورة في سجل المنافسة, نادي ورقلة الفائز في آخر نسخة (2019) أمام نادي بارادو (1-0) بملعب براكني بالبليدة.
و في وقت سابق من نهار اليوم, توجت شبيبة القبائل بكأس الجزائر لأقل من 15 سنة - موبليس 2023, على حساب وفاق المدية بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 (الوقت الأصلي 1-1 / الشوط الأول: 0-1) بملعب عمر بن رابح بالدار البيضاء (الجزائر العاصمة).
و بهذا التتويج, يخلف فريق شبيبة القبائل, في سجل المنافسة, وفاق سطيف المتوج بآخر نسخة ''2019'' على حساب أولمبي الشلف بركلات الترجيح 4-1 (الوقت الرسمي: 0-0) بملعب براكني بالبليدة.
و كان اتحاد الجزائر لأقل من 19 سنة قد توج أمس الخميس بكأس الجزائر للفئة -موبليس 2023, بعد الفوز أمام مولودية سعيدة بنتيجة 5-0 (الشوط الأول: 1-0) بملعب عمر بن رابح بالدار البيضاء (الجزائر العاصمة).
و خلف اتحاد الجزائر في سجل المنافسة, وفاق سطيف, الذي أحرز نسخة ''2019'' على حساب شباب قسنطينة (1-0) بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.
و سيلعب نهائي كأس الجزائر لكرة القدم داخل القاعة, سهرة اليوم الجمعة (سا 00ر20) بقاعة حرشة حسان, والذي سيجمع نادي بارادو - نادي ازيوم اقبو.
النتائج الجزئية للنهائيات :
الخميس 1 يونيو:
نهائي ذكور أقل من 19 سنة : اتحاد الجزائر- مولودية سعيدة 5-0
الجمعة 2 يونيو:
نهائي ذكور أقل من 15 سنة : وفاق المدية - شبيبة القبائل 1-1 (3-5 بركلات الترجيح)
نهائي ذكور أقل من 17 سنة : شبيبة الساورة - مولودية الجزائر 1-0
نهائي كرة القدم داخل القاعة : نادي بارادو - نادي أزيوم أقبو 00ر20سا.