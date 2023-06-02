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الرابطة الثانية (الجولة الـ30) : نجم بن عكنون يحقق الحلم و مولودية سعيدة تنهار 

  أدرج يـوم : الجمعة, 02 جوان 2023 19:35     الفئـة : رياضــة
الرابطة الثانية (الجولة الـ30) : نجم بن عكنون يحقق الحلم و مولودية سعيدة تنهار 

الجزائر - أسدل, اليوم الجمعة, الستار على بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم ''مجموعة وسط-غرب'' بصعود تاريخي لنجم بن عكنون إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم, عقب فوزه أمام منافسه المباشر ترجي مستغانم 1-0  بملعب "ثانوية المقراني", وذلك ضمن فعاليات الجولة الـ30, في الوقت الذي سقطت فيه مولودية سعيدة الي قسم ما بين الرابطات.

ورغم أن ''النجم'' كان بحاجة الي نقطة واحدة من أجل الصعود, إلا أن نجم بن عكنون باغث نادي الغرب الجزائري بواسطة اللاعب العرباوي خلال مجريات الشوط الثاني (د56).

الفوز أمام منافس مباشر, منح لنادي الضاحية العاصمية الذي تأسس عام 1935, صعودا تاريخيا إلى المحترف الأول في مشواره.

وعقب هذه الجولة, انهى نجم بن عكنون مشواره في الرابطة الثانية ''هواة'' في صدارة الترتيب ب69 نقطة, في الوقت الذي اكتفى ترجي مستغانم بالوصافة (65 نقطة). ويلتحق ''النجم'' باتحاد سوف الذي سيطر على مجموعة وسط-شرق محققا بدوره صعود تاريخي ضمن النخبة.

وفي الصراع من أجل تفادي السقوط, لم يكن الحظ إلى جانب مولودية سعيدة (المرتبة ال14 / 30 نقطة) التي أمضت على ورقة سقوطها إلى قسم ما بين الرابطات إلى جانب كل من سريع غليزان (المرتبة الأخيرة / 1 نقطة) ووداد تلمسان (المرتبة ال15 / 25 نقطة) اللذان رهنا حظوظهما في الجولات الماضية.

وسقطت مولودية سعيدة في آخر جولة أمام المنافس المباشر, المضيف أولمبي المدية (2-0), في لقاء النجاة من مقصلة النزول. ومن جانبه, انهي ''الأولمبي'' مشواره في المرتبة ال11 (34 نقطة) بمعية رائد القبة وغالي معسكر.

ومعلوم أن الفرق الثلاثة النازلة إلى قسم ما بين الرابطات, سبق لها وأن نشطت في وقت سابق ضمن الرابطة المحترفة الأولى.

وإلى جانب أولمبي المدية, تنفس رائد القبة (المرتبة ال11) وغالي معسكر (المرتبة ال11) الصعداء بضمان البقاء ضمن القسم الثاني عقب فوزهما أمام شبيبة تيارت (2-0) ووداد بوفاريك (2-0) على التوالي.

وشهدت هذه الجولة , أول نقطة لمتذيل الترتيب, سريع غليزان, بعد تعادله المثير (3-3) أمام ضيفه جمعية وهران.

وفي مواجهات اخرى تعادلت صفاء خميس مليانة أمام ضيفها نصر حسين داي (2-2), في الوقت الذي واصل فيه وداد تلمسان تعثراته عقب سقوطه مجددا خراج الديار أمام شباب تموشنت (1-2).

كما عرفت هذه الجولة فوز مستقبل وادي سلي أمام ضيفه شباب المشرية (1-0) وغالي معسكر على وداد بوفاريك (2-0). 

أما في مجموعة وسط-شرق ستكون مباريات المشهد الختامي يوم السبت (30ر16 سا) شكلية عقب حسم اتحاد سوف اللقب لصالحه, في حين ترسم مرافقة اتحاد الشاوية لكل من حمراء عنابة و شبيبة سكيكدة إلى قسم ما بين الرابطات.

آخر تعديل على الجمعة, 02 جوان 2023 19:45
كلـمات مفتـاحيــة :
الرابطة الثانية (الجولة الـ30) : نجم بن عكنون يحقق الحلم و مولودية سعيدة تنهار 
  أدرج يـوم : الجمعة, 02 جوان 2023 19:35     الفئـة : رياضــة   شارك

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